Altmerdingsen

Das große Festzelt ist aufgebaut, Schießbude und Toilettenwagen stehen und der Sand für die Strandbar ist aufgeschüttet. Doch der Biergarten an der Bundesstraße 188 in Uetze-Altmerdingsen wird im zweiten Corona-Sommer nicht öffnen. Grund sind die hohen Auflagen, die die Bauaufsicht der Region Hannover dem Festwirt Benjamin Koch aus Uetze macht. „Ich werde demnächst alles wieder abbauen“, erklärt Koch auf Anfrage.

Koch hatte 2020 aus der Not – als Festwirt waren ihm wegen des Ausfalls aller Schützenfeste die Einnahmen weggebrochen – eine Tugend gemacht. Auf dem freien Grundstück an der Kreuzung B188/Hänigser Kirchweg, auf dem einst das Traditionsgasthaus Hacke stand, hatte Koch an den Wochenenden einen Biergarten eröffnet. Und die Gäste kamen in großer Zahl, um dort ein paar unbeschwerte Stunden zu bringen – mit Abstand und Mund-Nasen-Maske. Das Ordnungsamt der Gemeinde Uetze hatte das Provisorium in Hinsicht auf die Einhaltung der Corona-Auflagen genehmigt. Koch lud auch heimische Musikgruppen ein, um ihnen in der Corona-Zeit eine Bühne zu geben.

Starke Belastung für die Nachbarn

Die Nachbarn haben damals mitgespielt, obwohl es offenbar oft lautstark zuging. „Wir hatten das Gefühl, dass wir mittendrin sitzen“, berichtet Reinhard Degotschin, dessen Grundstück unmittelbar an den Biergarten grenzt. „Im Wohnzimmer mussten wir sogar den Fernseher lauten drehen, die Livemusik war im ganzen Haus zu hören“, erklärt der Altmerdingser Ortsbürgermeister. „Okay, zeigen wir uns tolerant, haben wir gedacht.“ Doch einen zweiten Sommer wolle er mit seiner Familie diese zusätzliche Belastung zum Verkehrslärm der kaum 100 Meter entfernten Bundesstraße nicht ertragen. „Wir konnten uns an den Wochenende in unserem Garten kaum noch aufhalten.“

Als Koch dann vor Kurzem das etwa sechs Meter hohe Festzelt direkt an Degotschins Grundstücksgrenze aufbaute, wandte der Ortsbürgermeister sich an die Bauaufsicht der Region. Dort erfuhr er, dass das „so nicht genehmigungsfähig ist“. Über diesen Sachstand habe er Koch informiert, sagt Degotschin.

Aussicht auf Baugenehmigung ist gering

Koch hat nach eigenem Bekunden von der Bauaufsicht inzwischen erfahren, dass er einen Bauantrag für seinen Biergarten stellen müsste, unter anderem mit einem von einem Statiker zu erstellenden Bestuhlungsplan. „Das Zelt will die Region gar nicht haben“, berichtet der Festwirt, der in Altmerdingsen zu Hause ist. Doch die Chance, dass der Bauantrag genehmigt wird, sei sehr gering, sobald Nachbarn Einwände erheben, sagt Koch. Das bestätigt auch Regionssprecherin Christina Kreutz auf Anfrage der Redaktion. Deshalb werde er keinen Antrag stellen, sondern alles wieder abbauen. „Ich könnte zwar gegen den Ablehnungsbescheid klagen, das würde aber Jahre dauern.“ Doch aufgeben will Koch nicht. Er prüfe derzeit, ob er einen anderen Standort mieten kann, auf dem ein Biergarten genehmigt würde.

Von Anette Wulf-Dettmer