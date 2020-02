Dedenhausen

Das vergangene Jahr sei ein ruhiges gewesen für die Ortsfeuerwehr Dedenhausen, bilanzierte Ortsbrandmeister Martin Bösche bei der Jahresversammlung am Sonnabend direkt vor dem Feuerwehrball. Zu zwölf Einsätzen, davon neun Bränden und drei technischen Hilfeleistungen, mussten die Kameraden ausrücken. Dazu gehörten der Brand einer Grillhütte im Wald südlich der Kreisstraße 141/43 (Dollbergen-Eddesse), ein brennendes Getreidefeld in Eltze und der Großbrand in einem Recyclingbetrieb an der Rudolf-Diesel-Straße. Die Einsatzabteilung umfasst 36 Feuerwehrleute, davon sind sechs Frauen. Hinzu kommen 18 Alterskameraden.

Feuerwehr lebt Partnerschaft mit Ungarn

Etwas ganz Besonderes war Bösche zufolge der Besuch der befreundeten Feuerwehrleute aus der Partnergemeinde Balatongyörök in Ungarn. Dazu gehörte auch ein Besuch im Uetzer Rathaus, bei dem die Erste Gemeinderätin Ursula Tesch und Volker Böhnke, in der Gemeindeverwaltung für die Gefahrenabwehr zuständig, den Aufbau der Gemeindefeuerwehr erläuterten. Zudem wurde das neue Löschgruppenfahrzeug LF10 der Ortsfeuerwehr Dollbergen besichtigt. Und es gab einen Besuch in der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz in Celle-Scheuen. „Das war auch für viele Dedenhäuser der erste Besuch dort“, sagte der Ortsbrandmeister.

Günther der Treckerfahrer: „Die Kneipe muss im Dorf bleiben“

Damit sie ihren traditionellen Feuerwehrball auch weiterhin im Gasthaus Zum Bahnhof feiern können, unterstützt die Feuerwehr Dedenhausen die Aktion „Rettet das Gasthaus Zum Bahnhof“. Auf ihrer Facebook-Seite verweist sie auf das Projekt der Zukunftswerkstatt Dedenhausen. Diese will eine Genossenschaft gründen, um über den Verkauf von Anteilsscheinen zu je 250 Euro die notwendigen 150.000 Euro einzuwerben. Gelingt dieses, soll aus der Gaststätte ein Haus für die Bürger Dedenhausens werden.

Warum die „Kneipe unbedingt im Dorf bleiben muss“, erklärt auf der Facebook-Seite der Ortsfeuerwehr in einem Video kein Geringerer als Günther der Treckerfahrer, eine Figur des Satirikers Dietmar Wischmeyer, bekannt vom Radiosender ffn: „Das Gasthaus Zum Bahnhof in Dedenhausen, hier im Ort, dat is so was wie wo anders, sagen wir mal, Fracking, dat Erdgas. Das sichert die Energieversorgung für die Kinder und Enkel.“

Ernennungen und Ehrungen

Zum Feuerwehrmann ernannt wurden Robin Stebner und Peter Zwecker. Zum Hauptfeuerwehrmann befördert wurde Sebastian Semrau. Der stellvertretende Gemeindebrandmeister Jens Blenk zeichnete Andreas und Melanie Wilde für 25-jährige Mitgliedschaft in der Ortsfeuerwehr aus. Hans-Georg Mescher ehrte er für 40 Jahre Treue zur Feuerwehr. Eine ganz besondere Auszeichnung erhielt Hagen Küster: Er ist seit einem halben Jahrhundert förderndes Mitglied der Feuerwehr Dedenhausen.

Von Sandra Köhler