Dollbergen

Sturmtief Mortimer hat am Montagabend in Dollbergen einen Baum in die Telefonüberlandleitung am Pappelweg geweht. Um 18.04 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr alarmiert. Am Einsatzort stellten die Feuerwehrleute fest, dass die Baumkrone an der Leitung lehnte, diese aber noch nicht beschädigt hatte.

Da der Baum nicht gefällt werden konnte, ohne dass die Telefonleitung Schaden genommen hätte, rief Ortsbrandmeister Thomas Rolle die Hämelerwalder Ortsfeuerwehr mit ihrer Drehleiter zu Hilfe. Vom Drehleiterkorb aus konnten die Einsatzkräften zunächst die Äste entfernen und anschließend den Baum Stück für Stück abtragen. Auf diese Weise blieb die Telefonleitung intakt. Während dieser Arbeiten, die bis 20 Uhr dauerten, war der Pappelweg gesperrt.

Im Einsatz waren 17 Feuerwehrleute aus Dollbergen mit drei Fahrzeugen sowie zwölf Feuerwehrleute aus Hämelerwald mit ebenfalls drei Fahrzeugen.

Lesen Sie auch:

Das hat Sturmtief Mortimer in Burgdorf angerichtet.

Nach dem Sturm kommt das große Aufräumen.

Von Anette Wulf-Dettmer