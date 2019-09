Katensen

Festlich und sportlich hat die Feuerwehr Katensen ihren 75. Geburtstag gefeiert. Für den Feuerwehrwettkampf, an dem sich 14 Feuerwehren mit 21 Gruppen beteiligten, hatte sich die mit 28 Aktiven kleinste Ortsfeuerwehr in der Gemeinde Uetze besonders vorbereitet. Es ging um Schnelligkeit beim Zusammenkuppeln von Stahlrohren und Ausrollen von Schläuchen. Der Spaß stand dabei im Vordergrund. Am Ende waren die sehr motivierten Wettkampfteilnehmer aus Katensen mit ihrer Leistung nicht zufrieden.

Zur Galerie Mit einem sportlichen Feuerwehrwettkampf und einem geselligen Kommersabend hat die Feuerwehr Katensen, die kleinste Feuerwehr in der Gemeinde Uetze, ihren 75sten Geburtstag gefeiert.

Beim festlichen Kommers wurden die zahlreichen Gäste vom Feuerwehrmusikzug Uetze mit Blasmusik auf dem Hof Schridde empfangen. Mittelpunkt der Feier war ein unterhaltsamer Film zur Geschichte der Ortsfeuerwehr, den Mitglied Otto Brandes zusammengestellt hatte. Mit passender Musik unterlegt, kurz und humorvoll kommentiert, flimmerten 75 Jahre Feuerwehr-Historie über die Leinwand. Die stellvertretende Gemeindebürgermeisterin Marion Gellermann traf in ihrem Grußwort den richtigen Ton, als sie sich für den Film bedankte, der sich wohltuend von anderen langatmigen Rückblicken abhob.

Als die Feuerwehr bei der „Cold Water Challenge“ mitmischte

Das Material für den Film stammte aus Archiven und von Katenser Bürgern. „Ich habe von der Arbeit meines Vaters profitiert, der Vorsitzender des Heimatbundes war und viel aufgeschrieben und dokumentiert hat“, sagte Brandes.

Die Wettkampfgruppe aus Katensen ist hoch motiviert. Quelle: Sybille Heine

Gezeigt wurde unter anderem Wettkampffieber im Laufe der Jahrzehnte. 1968 gingen die Aktiven noch zum Üben in den Wald. Der Film erinnerte auch an den Großbrand auf dem Hof Trümmann 1980. 1993 wurde mit Susanne Krüger die erste Frau Mitglied in der Feuerwehr Katensen. Für viel Gelächter sorgten das NDR-Porträt „Neues aus Katensen“, in dem über die Arbeit der Feuerwehr berichtet wurde, und der Katenser Beitrag zur „Cold Water Challenge“.

Rückblick: „Früher war mehr Drill“

Die Rückschau machte deutlich, wie viel Eigenleistung die Ehrenamtlichen in ihre Arbeit investiert haben beim Bau von Gerätehäusern und dem Umbau eines VW-Transporters zu einem Tierrettungsfahrzeug.

Mit Blick auf die Entwicklung, die die Feuerwehr genommen hat, sagte Otto Brandes: „Früher war mehr Drill, der aber auch nötig war, weil sich jeder im Einsatz auf den anderen verlassen können muss.“

Ortsbrandmeister André Judel begrüßt die Gäste beim Kommers. Quelle: Sybille Heine

Ortsbrandmeister André Judel ist mit dem Erreichten zufrieden. Ihn ärgert allerdings, dass die Feuerwehr inzwischen auch wegen Lappalien gerufen wird. „Wir sind gut aufgestellt. Es wäre allerdings nicht schlecht, wenn wir noch mehr Aktive hätten. Die Tagesverfügbarkeit ist ganz gut, obwohl auch in Katensen inzwischen viele Pendler wohnen.“ In 20 Jahren werde die Feuerwehr seiner Einschätzung nach nur noch aus Hauptamtlichen bestehen.

Drei Ehrungen rundeten den Kommersabend ab_ André Judel wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr ausgezeichnet, Holger Kobbe und Roland Meyer für 40 Jahre.

Von Sybille Heine