Die Ortsfeuerwehr Uetze hat am Freitagnachmittag zwei Einsätze gleichzeitig zu bewältigen gehabt: In dem Hallenkomplex im Gewerbegebiet an der Praklastraße, den ein Großbrand am vergangenen Mittwoch zerstört hatte, war Rauch entdeckt worden. Zudem wurde die Hilfe der Feuerwehrleute bei einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Marktstraße/Dammstraße benötigt.

Während der Einsatzleiter die Lage an der Praklastraße erkundete, eilten zwölf Uetzer Feuerwehrleute zum Unfallort. „Zum Glück war niemand eingeklemmt, sodass die Feuerwehrkräfte zwei zum Teil schwer Verletzte bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgten und die Unfallstelle absicherten“, berichtet Feuerwehrsprecher Uwe Richter am Sonntag. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 24-jähriger Autofahrer am Freitag kurz nach 15 Uhr den Kreuzungsbereich queren wollen, dabei allerdings das vorfahrtberechtigte Fahrzeug eines 50-jährigen Mannes übersehen, das sich der Kreuzung von links näherte.

Auto überschlägt sich mehrere Male

Der 24-Jährige prallte seitlich gegen das Auto des 50-Jährigen, das dadurch ins Schleudern geriet und sich mehrfach überschlug. Schließlich kam das Auto an einem Zaun auf den Rädern zum Stehen. Beide Fahrer wurden verletzt und nach einer notärztlichen Versorgung am Unfallort in Krankenhäuser gebracht. Leichte Verletzung erlitt ein gleichaltriger Mitfahrer im Auto des 24-Jährigen. Zudem berichtet der Feuerwehrsprecher, dass zwei Personen in einem Auto, das hinter dem 50-Jährigen gefahren war, einen Schock erlitten. Die Feuerwehrleute betreuten die beiden. In eine Klinik kamen sie jedoch nicht.

Laut Richter waren neben zwei Rettungswagen und dem Rettungshubschrauber die zwölf Feuerwehrleute sowie der stellvertretende Gemeindebrandmeister und die Polizei im Einsatz.

Qualm in der Brandruine an der Praklastraße

In der Brandruine an der Praklastraße in Uetze hat es erneuert gebrannt, sodass die Feuerwehr angerückt ist und gelöscht hat. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Derweil hatte sich bestätigt, dass es an der Praklastraße eine Rauchentwicklung gab. Die Feuerwehr – ebenfalls 12 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen – löschte die qualmende Stelle im ersten Obergeschoss der Halle mit circa 2000 Liter Wasser. Ein Großbrand hat den Hallenkomplex, in dem mehrere Unternehmen ansässig sind, am Mittwoch zerstört.

Am Tag, nachdem die Flammen gelöscht waren, wurde der immense Schaden sichtbar. In den beiden Hallen hatte mehrere Firmen ihre Werkstätten und Lager. Zur Ursache des Großbrands und zur Schadenshöhe hat die Polizei bislang noch keine Angaben gemacht. Die Ermittlungen laufen noch. Denn nach dem Feuer waren die Hallen wegen der Hitze und drohender Einsturzgefahr zunächst nicht zu betreten.

Von Anette Wulf-Dettmer