Uetze

Mit einem besonderen Adventskranz stimmen Marco Jakob und seine Mitstreiter von der Fachgruppe Öffentlichkeitsarbeit der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Uetze jetzt die Mitglieder sowie alle anderen Uetzer auf die Adventszeit ein: Die Brandbekämpfer haben vor ein Fahrzeug einen Schlauch so drapiert, dass er unter dem Schriftzug einen Adventskranz ergibt. Vier Stableuchten ersetzen nach Aussage Jakobs die Kerzen, ein Handfunksprechgerät vervollständigt die Feuerwehrausrüstung – garniert mit Deko-Artikeln aus dem privaten Fundus der Feuerwehrleute.

„Wir wollten den Beginn der Adventszeit für einen besonderen Gruß nutzen“, sagt Jakob. Damit habe das Team das Interesse der Uetzer an der ehrenamtlichen Arbeit der Feuerwehr wecken wollen. „Es geht uns aber auch darum, auf die Gefahren gerade in der Vorweihnachtszeit hinzuweisen“, sagt er. Denn erfahrungsgemäß gehe der Beginn der Adventszeit vielfach einher mit dem Wunsch nach einer besinnlichen Stimmung in der Wohnung. „Flackerndes Licht ist für viele hierbei die erste Wahl“, sagt Jakob. Aber: Von echten Kerzen gehe eben auch eine gewisse Gefahr aus. Die echte Flamme könne sich von einem romantischen Lichterschein in ein sich unkontrolliert ausbreitendes Feuer entwickeln.

Feuerwehr gibt Tipps

Sieben Tipps geben die Uetzer und berufen sich dabei auf den Deutschen Feuerwehrverband. So gehören Kerzen immer in eine standfeste, nicht brennbare Halterung. „Kerzen sollten zudem nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen oder an einem Ort mit starker Zugluft aufgestellt werden“, betont Jakob. Ein weiterer Punkt: Kerzen sollten niemals unbeaufsichtigt brennen. Und: Die Kerzenflamme an Adventskränzen und Gestecken muss rechtzeitig gelöscht werden, bevor sie ganz heruntergebrannt sind. „Tannengrün trocknet mit der Zeit aus und ist dann umso leichter entflammbar“, sagt Jakob. Er bezeichnet das trockene Grün als Brandfalle, das Bewohner frühzeitig aus dem Verkehr ziehen sollten. Wenn Kinder im Haushalt lebten, seien elektrische Kerzen ratsam, die den VDE-Bestimmungen entsprechen sollten.

Der Adventszeit voraus: Die Fachgruppe Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr Uetze hat schon alle vier Lichter für dieses Foto angeschaltet. Quelle: Marco Jakob/Feuerwehr

Angesichts vieler Gärten und Balkone, die sich zum Teil in ein wahres Lichtermeer verwandeln, rät die Feuerwehr darauf zu achten, dass die Steckdosen mit den Lichterketten nicht überlastet werden. Sollte doch einmal ein Feuer oder ein Schwelbrand entstehen, dann stehe die Notrufnummer 112 rund um die Uhr für die Alarmierung zu Verfügung. Gleichwohl hofft die Uetzer Ortsfeuerwehr – wie alle anderen Einsatzkräfte in der Gemeinde – dass die Einwohner unfallfrei durch die Adventszeit kommen. Schon jetzt haben Jakob und seine Mistreiter den vierten Advent vorbereitet – mit vier leuchtenden Stabkerzen.

Von Antje Bismark