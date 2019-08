Uetze

Der Abriss des Uetzer Feuerwehrhauses läuft auf vollen Touren. Am Mittwoch bot sich gegen 9 Uhr dieses Bild: Auf der Fahrzeughalle fehlt das Dach, und Arbeiter in Schutzanzügen und mit Schutzmasken schrauben auf dem zweigeschossigen Klinkertrakt mit der Hand die asbesthaltigen Eternitplatten ab. Am Donnerstag zur gleichen Zeit ist schon fast die ganze Fahrzeughalle verschwunden und das Dach des zweigeschossigen Trakts abgedeckt.

Die Abbrucharbeiten haben am 29. Juli begonnen. Zuerst hatten die Mitarbeiter der Abrissfirma das Gebäude entkernt. Sie bauten Holz, Kunststoffteile, Elektroleitungen, die Dämmung und andere Materialien aus und packten sie dann in verschiedene Container, um sie getrennt zu entsorgen. Besonders aufwendig ist das Entfernen der Dachplatten aus Faserzement. „Sie sind aus den Siebzigerjahren und mit Asbest durchsetzt“, sagt Frank Hacke, Leiter des kommunalen Eigenbetriebs Gebäudeservice und Bauhof. Die Arbeiter müssten sie manuell abschrauben, damit sie nicht zerbrechen und Asbestfasern freisetzen. „Sie werden in Bigbags entsorgt“, berichtet Hacke.

Nach dem Abriss wird sofort die Baugrube ausgehoben

Alles, was die Abbruchfirma mit dem Bagger abtrage, werde anschließend mit der Hand sortiert. Zum Beispiel suchten die Arbeiter Metall aus dem Bauschutt heraus, sagt der Eigenbetriebsleiter. Die Abbrucharbeiten sollen bis spätestens 18. August abgeschlossen sein. Unmittelbar danach ist das Ausheben der Baugrube geplant, damit die Rohbauarbeiten beginnen können. Nach dem derzeitigen Zeitplan soll der eingeschossige Neubau im September 2020 fertig werden.

Er wird in etwa an derselben Stelle wie der Altbau stehen. Die Fahrzeughalle wird acht Boxen umfassen. Dahinter sind Umkleideräume für Männer und Frauen, Sanitärräume für die Feuerwehrmänner, Lagerräume, ein Büro und zwei Werkstätten geplant. An die Halle wird sich im rechten Winkel ein Trakt mit Schulungsraum, Duschen und Toiletten für Frauen, Teeküche, Jugendraum, Musikinstrumentenlager, Ortsbrandmeisterbüro und Funkraum anschließen. Die Baukosten sind mit 3,4 Millionen Euro veranschlagt.

Altbau ist für neue Autos zu klein

Das alte Gerätehaus aus dem Jahr 1973 muss dem Neubau weichen, weil es nicht mehr den heutigen Anforderungen genügt. Bereits 2011 hatte die Feuerwehr-Unfallkasse mehrere Mängel festgestellt. Zum Beispiel müssen sich die Feuerwehrleute in der Fahrzeughalle hinter den Autos umziehen, weil Umkleideräume fehlen. Ein weiteres Manko: Neue Großfahrzeuge passen nicht durch die Garagentore.

Weil sich der Bau des neuen Feuerwehrhauses verzögert hat, musste die Gemeinde die Anschaffung eines Logistik-Gerätewagens für die Uetzer Ortsfeuerwehr verschieben. Dieser soll den 1986 angeschafften Rüstwagen ersetzen. Der Gerätewagen, der 270.000 Euro kostet, soll in Kürze bestellt werden. Die Lieferzeit beträgt etwa 16 Monate. Daher rechnet die Gemeindeverwaltung mit der Auslieferung im Dezember 2020, also nach Fertigstellung des Neubaus.

Die Uetzer Ortsfeuerwehr hat während der Abriss- und Bauphase eine vorübergehende Bleibe in einer Gewerbehalle an den Benroder Straße gefunden. Dorthin ist sie im Juli gezogen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller