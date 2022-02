Uetze

Mittlerweile hat sich der Sturm, besser die drei Tiefs „Ylenia“, „Zeynep“ und zum Schluss „Antonia“ verzogen. Die Stürme mit orkanartigen Böen haben sich gelegt. Für die Feuerwehr hat das Wetter in den vergangenen Tagen viel Arbeit bedeutet. Nun ist Zeit für eine erste Bilanz.

Nach Auskunft von Uetzes Feuerwehrsprecher Uwe Richter waren die Ehrenamtlichen zwischen Donnerstag und Dienstag Hunderte Stunden im Einsatz. Das erste Sturmtief hatte im gesamten Gemeindegebiet zu 16 Einsätzen geführt – 35 Feuerwehrleute am Freitag, 18. Februar, von 4.30 bis etwa 12 Uhr über Stunden gebunden. „Die nächste Nacht sah ein wenig anders aus“, sagt er im Nachgang.

Sturm verlangt Einsatzkräften viel ab

Nach einer kurzen Verschnaufpause sei es Richters Angaben zufolge am Freitagabend ab 19.40 Uhr mit „Zeynep“ dann gleich weitergegangen – mit zunächst 43 Einsätzen. Diese steigerten sich am Sonnabend letztlich auf etwa 50. Vielfach wurden die Ortsfeuerwehren per Sirene alarmiert. Eine konkrete Zahl der ehrenamtlich geleisteten Stunden kann er indes noch nicht nennen.

Angesichts der Wetterprognosen hatte die Feuerwehr in Uetzes Gerätehaus die dauerhaft besetzte Einsatzleitung (ELO) eingerichtet. Von dort aus wurden die Einsätze im Gemeindegebiet bis etwa 13 Uhr am nächsten Tag koordiniert. Während der gesamten Zeit sei die Feuerwehr, die mit etwa 100 Kräften unterwegs war, tatkräftig von den Beschäftigten des Bauhofs der Gemeinde unterstützt.

THW und Bauhof unterstützen die Feuerwehr

Neben einer Vielzahl von umgestürzten und auf Fahrbahnen liegenden Bäumen mussten etwa auch abgedeckte Dächer an Häusern gesichert werden. Dabei habe auch am Sonnabend das Technische Hilfswerk (THW) erneut geholfen, erzählte Richter auf Anfrage. Unter anderem etwa auf der Bundesstraße 188 im Bereich Dahrenhorst. Dort waren neben dem THW auch die Burgdorfer Feuerwehr-Kollegen mit der Drehleiter im Einsatz.

Bereits eine Nacht zuvor wurde ebenfalls Unterstützung des THW angefordert. Eine der heftigen Windböen hatte in Dollbergen den Westgiebel eines Fachwerkhauses zerstört. Das letzte Sturmtief „Antonia“ hatte in der Kommune keine weiteren Einsätze gefordert, sagt Richter. Über die Höhe des Gesamtschadens im Uetzer Gemeindegebiet gab es auch eine Woche später noch keine konkreten Zahlen.

Von Sven Warnecke