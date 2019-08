Krätze

Wo sie auftaucht, ist ihr Aufmerksamkeit sicher. Kein Wunder, Fiete Schulz ist in Krätze, Hänigsen, Burgdorf und darüber hinaus bekannt wie ein bunter Hund. Die umtriebige 79-Jährige ist Übungsleiterin beim Sport, hat die Burgdorfer Sommernächte moderiert, liest gern bei Literaturnachmittagen vor und stellt neuerdings ihre Bilder im Pflegewohnstift An der Mühle in Hänigsen aus.

Schultz ist seit 45 Jahren im Ehrenamt und leitet noch heute Sportgruppen, obwohl sie wegen einer Stoffwechselstörung unter starken Schmerzen und Schlafstörungen leidet. Seit zwei bis drei Jahren kann sie wegen ihrer Erkrankung nicht mehr mitturnen.

„Sport ist noch sehr wichtig für mich, aber das Malen hat jetzt einen großen Stellenwert in meinem Leben. Wenn ich starke Schmerzen habe, setze ich mich hin und male. Das ist eine gute Therapie“, sagt Schultz.

Hundertwasser ist ihr ein Vorbild

2006 begann sie mit der Malerei und arbeitete zunächst eher kunsthandwerklich. Als Rentnerin sagte sie sich dann: „Ich will Malen lernen. Das kannst du noch nicht.“ So wurde sie Mitglied in der Malgruppe der Uetzer Künstlerin Dorle Severit und widmete sich der Acrylmalerei. Zum 70. Geburtstag schenkten ihre beiden Kinder ihr einen Porträtmalkurs.

Schultz malt nach Fotos. Das Schwierigste ist für sie, den Ausdruck der Augen zu treffen. Für ein Porträt benötigt sie 40 bis 50 Stunden. „Ich lasse mir Zeit und tanke meine Seele an Kunst auf“, sagt sie. Klimt und Hundertwasser sind ihre Vorbilder. Die Ausstellung im Seniorenheim an der Mühle bleibt ein halbes Jahr in den Räumen. Es werden auch von Schultz gestaltete Karten zum Verkauf angeboten. Der Erlös geht an das Hospiz Luise in Hannover.

Wie gelingt so ein quirliges Leben? Wenn Schultz aus ihrer Vita berichtet, entsteht der Eindruck, alles habe sich immer einfach so ergeben. „Ich habe eine lebensbejahende, positive Grundstimmung und bin ein gläubiger Mensch. Egal, wie sich mein Leben entwickelt hat: Ich bin davon überzeugt, dass da immer einer ist, der auf mich aufpasst“, sagt sie mit einem Lächeln.

Vater lehrte sie, Respekt zu zeigen

Den Grundstein für ihr Urvertrauen legte wohl ihr Vater. Obwohl die kleine Familie nach Kriegsende 1945 bitterarm war, kann sich Schultz nicht an Hunger und Entbehrungen erinnern. „Mein Vater konnte Grausamkeiten wegerzählen“, erinnert sie sich. „Wir saßen in der winzigen Küche, die nur vom Ofenfeuer erhellt wurde. Mein Vater nahm mich auf den Schoß und versetzte mich mit Märchen in eine Traumwelt. Es war kuschelig, und ich habe viel menschliche Wärme genossen.“

Der Vater nahm sie auch mit in seine Laienspielgruppe, wo sie Kinderrollen übernahm. Auch arbeitete er mit ihr an einer deutlichen Aussprache. Im Kinderchor war ihre Stimme immer herauszuhören. „Ich verdanke meinem Vater außerdem, dass ich anderen gegenüber nicht respektlos bin, aber auch nie devot“, sagt Schultz.

Fiete heißt sie übrigens erst seit der Schulzeit. Fiete, die eigentlich Elfriede heißt, bekam häufiger Einträge ins Klassenbuch. „Ich war etwas vorlaut“, bekennt sie. Elfriede sei viel zu harmlos, befand der Klassenlehrer und nannte sie fortan Fiete. Dabei blieb es.

Mit der Telefonstimme Geld verdient

Schultz besuchte die höhere Handelsschule, war sportlich und trainierte Turniertanz und Wildwasserpaddeln. Auf dem Wildwasserparcours lernte sie ihren Mann Wolfgang kennen. Nach der Hochzeit zog das Paar nach Rethen bei Laatzen. Schultz arbeitete für die Hannover Messe. „Ich habe eine gute Telefonstimme. Das war eine tolle Zeit“, sagt sie. 1967 kam die Tochter Kirsten zur Welt, 1972 Sohn Michael.

1973 ging die Familie nach Heeßel, später nach Krätze, wo die Karriere der zweifachen Mutter als Übungsleiterin begann. „Das war eigentlich ein Zufall, weil die Trainerin unserer Frauenturngruppe ausgefallen war. Wir haben uns trotzdem getroffen und reihum die Anleitung übernommen. Nach meinem Einsatz haben mich die Frauen gedrängt, eine Trainerlizenz zu erwerben“, berichtet Schultz.

Nach erfolgreicher Ausbildung übernahm sie das Frauenturnen und den Gesundheitssport beim Heeßeler SV und wurde Anfang der 1990-er Jahre Referentin beim Niedersächsischen Turnerbund (NTB). „Wellness und Entspannung waren mein Ding. Ich habe mich schon früh mit Yoga und Tai-Chi beschäftigt. Es war mir wichtig, Basiswissen über Gesundheitssport zu verbreiten und Übungsleiter entsprechend auszubilden“, sagt sie.

Das Reden zählt zu ihren Stärken

Vor drei Jahren, im Alter von 75, hat Schultz die Tätigkeit für den NTB eingestellt. Gern erinnert sie sich an die niedersächsischen Turnfeste, bei denen sie etwa Workshops zum Thema Beckenboden- und Fußgymnastik anbot.

Mehrere Jahre lang moderierte sie die Burgdorfer Sommernächte. „Ich kann alles aus dem Stand, wenn es ums Reden geht“, sagt Schultz. Auch ihre Frauengruppe machte immer mit bei der Tanzshow. Der Teamgeist stand dabei im Vordergrund. Schultz hatte ein erklärtes Ziel: „Der Auftritt sollte harmonisch sein und besser als der Durchschnitt.“

Von Sybille Heine