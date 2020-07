Hänigsen

Ein Flohmarkt unter Corona-Bedingungen – das bedeutet für die Organisatoren erst einmal eines: deutliche Mehrarbeit, weil keiner der bisher genutzten Abläufe unter den aktuellen Vorgaben funktioniert. Und doch gab es für Thomas Klinger, Dirk Bischoff und Gerd Zipfel sowie die Helfer vom Flohmarkt Hänigsen keinen Zweifel, dass sie Händlern und Kunden die Schnäppchenjagd unter freiem Himmel ermöglichen wollten. Die Premiere am Sonntag zeigte, dass sich die Mühe im Vorfeld gelohnt hatte.

Dirk Bischoff (links) und Thomas Klinger organisieren mit ihrem Helferteam den ersten Flohmarkt in Hänigsen unter Corona-Auflagen. Quelle: Antje Bismark

Seit Wochen beschäftigten sich die Helfer damit, wie sie die beliebte Veranstaltung der Kunstspirale am Schützenplatz coronakonform gestalten. „Wir haben jede Verordnung genau gelesen und überlegt, was sie für uns bedeutet“, sagt Klinger. Im Ergebnis zogen er und seine Mitstreiter einen Zaun um das Flohmarktareal, sie errichteten einen Eingang und versperrten mit Bauzäunen alle weiteren Zutrittsmöglichkeiten. Denn letztlich, sagt Klinger, dürften sich nur maximal 999 Menschen zeitgleich auf dem Gelände aufhalten. Um den Überblick behalten zu können, mussten sich die Händler im Vorfeld anmelden und angeben, mit wie vielen Personen sie anreisen.

Maske, Eintritt , Desinfektion : „Das klappt reibungslos“

Dana Pries sorgt am Eingang dafür, dass jeder Besucher sich an die Corona-Regeln hält. Quelle: Antje Bismark

Dann nahmen Freiwillige wie Dana Pries am Eingang Platz, um Tickets für einen Euro zu verkaufen, das Desinfizieren der Hände zu überwachen und darauf zu achten, dass jeder Besucher einen Mund-Nasen-Schutz trägt. Seit dem frühen Morgen wies die Hänigserin die Schnäppchenjäger auf die Verhaltensregeln hin, ihre Bilanz nach mehreren Stunden: „Jeder akzeptiert die Vorgaben klaglos, es gibt wirklich nur wenige Diskussionen.“ Denn die meisten Käufer setzten ihre Maske bereits auf, während sie auf den Einlass warteten. Wer seine vergessen hatte, konnte eine Einwegmaske für einen Euro kaufen. „Das klappt alles reibungslos“, sagt Pries.

Gleiches galt für den Gang über das Gelände, denn die Organisatoren hatten deutlich weniger Stände zugelassen als in den Vorjahren. „Normalerweise kommen immer um die 200 Händler, jetzt ist es die Hälfte“, sagt Klinger. In einem Punkt aber bleiben sich die Hänigser treu: Ausschließlich private Stände sind zugelassen. Deren Betreiber aber kamen aus der weiteren Umgebung, weil es kaum noch Flohmärkte gibt. So bot Bettina Neubert aus Lachendorf ( Landkreis Celle) neben Porzellan und Glas auch Kinderkleidung an. „Jetzt kommen die Kunden langsam“, sagt sie mit Blick auf den Regen, der den Start verzögert hatte.

Rebecca spart ihre Einnahmen für spätere Einkäufe

Über das trockene Wetter freuten sich auch Rebecca und Magdalena aus Lühnde sowie Enna aus Hänigsen – sie gehörten zu den wenigen Kindern, die ausrangierte Spielwaren, Bücher, DVDs und Kleidungsstücke verkaufen wollten. Schon um sieben Uhr morgens hatten sie ihre Waren auf einer Decke ausgebreitet, sie aber über lange Zeit mit einer Folie abgedeckt, um sie vor dem Regen zu schützen. Gegen Mittag vermeldeten sie die ersten Verkaufserfolge. „Ich spare das Geld und kaufe mir dann etwas, das ich gut gebrauchen kann“, sagt Rebecca, die wie ihre beiden Mitstreiterinnen in normalen Jahren ganz oft auf den Flohmarkt geht.

Von Hohenhameln nach Hänigsen für Hannover 96

Zurückkehren zu einem Hauch von Normalität wollte Frank Seehausen, der eigens aus Hohenhameln nach Hänigsen kam. „Ich suche auf Flohmärkten immer nach Fanartikeln von Hannover 96“, sagt er. Diese habe er gefunden – ebenso wie eine Tasse von Eintracht Braunschweig. „Für einen Kollegen“, schob er schnell hinterher, als Organisator Klinger schmunzelte. Eigentlich, sagt Seehausen, besuche er immer die Flohmärkte rund um seine Heimatstadt, doch dort entfielen derzeit alle Veranstaltungen. Ob und wann er wieder feilschen könne, stehe nicht fest. Deshalb werde er wohl im August wieder nach Hänigsen fahren.

Frank Seehausen aus Hohenhameln findet auf dem Flohmarkt Fanartikel für Hannover 96 und Pins aus der Landeshauptstadt. Quelle: Antje Bismark

Die strikte Einhaltung der Regeln – für ihn eine Selbstverständlichkeit, um den nächsten Flohmarkt nicht zu gefährden. Dann ergibt sich auch für Klinger, Bischoff, Zipfel und die anderen Helfer die erste Routine nach der Premiere an diesem Sonntag, als sie am Vorabend noch feststellten, dass die Anschlüsse für den erstmals gebuchten Toilettenwagen nicht wie vorgesehen funktionierten. Gleichwohl benötigen die Organisatoren noch weitere Unterstützer, auch wegen des absehbar größeren Aufwands in der Pandemie. Wer eine Aufgabe übernehmen möchte, erreicht Bischoff unter Telefon (0 15 15) 9 86 81 57.

Information: Die nächsten Flohmärkte sind für Sonntag, 23. August, 13. September und 4. Oktober, geplant. Es gelten weiterhin die Corona-Auflagen mit einem Euro Eintritt, Mund-Nasen-Schutz, Desinfektion und Mindestabstand von 1,50 Meter. Private Händler müssen sich unter www.flohmarkt-haenigsen.de anmelden.

Von Antje Bismark