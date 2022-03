Uetze

Trödel und Kellerschätze stehen auf dem Flohmarkt auf dem Hoopt am Sonntag, 3. April, von 11 bis 18 Uhr zum Verkauf. Damit startet auf dem Uetzer Schützenplatz die diesjährige Flohmarktsaison. Rund 150 Ausstellerinnen und Aussteller erwartet Organisator Dirk Bublitz.

Wer selbst alte Gegenstände auf dem Markt verkaufen möchte, kann sich noch bis Dienstag, 29. März, anmelden. Notwendig ist dafür jedoch eine Überweisung von zehn Euro an Bublitz, die am Dienstag auf seinem Konto eingehen muss. Bei der Überweisung sollten der Termin des Flohmarkts und das Kennzeichen des Fahrzeugs vermerkt sein – auch Paypal kann hierzu genutzt werden.

Vorherige Reservierung ist kein Muss

Ein Muss ist eine verbindliche Reservierung jedoch nicht. Interessierte können auch ohne Anmeldung um 7 Uhr auf dem Schützenplatz erscheinen. „Vor Ort musste ich bislang niemanden, der einen Stand anbieten möchte, fortschicken“, sagt Bublitz optimistisch. Er organisiert den Flohmarkt bereits seit 2006.

Vom alten Geschirr der Oma bis zum ausgedienten Pullover können Ausstellerinnen und Aussteller auf dem Traditionsflohmarkt alles anbieten. Für einen Stand von drei Verkaufsmetern plus ein Auto zahlen sie pauschal zehn Euro – jeder weitere angefangene Verkaufsmeter kostet 2,50 Euro.

Die nächsten Termine finden an den beiden Sonntagen am 1. und 29. Mai zu den gleichen Uhrzeiten statt. Am Sonntag, 29. Mai, verkauft der Uetzer Schützenverein zudem Kuchen auf dem Flohmarkt.

Bublitz macht darauf aufmerksam, dass sich auch andere gemeinnützige Vereine, die gerne durch Kuchenverkauf ihre Kassen auffüllen möchten, mit ihm in Verbindung setzen können. Bei Nachfragen ist der Organisator unter Telefon (0176) 47611282 erreichbar.

Von Nina Hoffmann