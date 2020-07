Hänigsen

Nach der Corona-Pause geht es weiter: Die beliebten Flohmärkte auf dem Schützenplatz in Hänigsen dürfen wieder stattfinden. Dazu hat die Gemeinde – unter Wahrung bestimmter Auflagen – ihre Zustimmung gegeben. Am 26. Juli, am 23. August sowie am 13. September und am 4. Oktober können Flohmarktfans von 7.30 bis 16 Uhr wieder nach Herzenslust auf Schnäppchensuche gehen.

Veranstaltet werden diese Sonderflohmärkte vom Verein Kunstspirale. Die Organisatoren Christine Späthe, Dirk Bischoff und Thomas Klinger weisen darauf hin, dass die zum Zeitpunkt des jeweiligen Flohmarkts geltenden Sicherheits- und Hygienevorschriften einzuhalten sind. Die Anzahl der Stände ist auf maximal 100 begrenzt; das ist etwa die Hälfte der üblichen Aussteller. Auch die Besucherzahl ist limitiert. Es dürfen nicht mehr als 999 Personen gleichzeitig stöbern. Um das zu gewährleisten, werden Eintrittskarten ausgegeben sowie diejenigen gezählt, die den komplett eingezäunten Platz wieder verlassen. Der Eintritt kostet einen Euro, er kommt der Kunstspirale zugute.

Nur private Händler sind zugelassen

Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und von Personen, die nicht zu ihrem Haushalt zählen, einen Mindestabstand von 1,50 Metern einhalten. Ordner werden darauf achten, dass diese Vorgaben eingehalten werden. Die vorgegebene Laufrichtung wird mit Pfeilen markiert. Es werden Desinfektionsmittelspender aufgestellt.

Den beliebten Kuchenstand wird es ebenso wenig geben wie Sitzplätze am Imbissstand. Eine telefonische Anmeldung ist für Händler zwingend erforderlich. Diese ist montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und von 18 bis 20 Uhr bei Dirk Bischoff unter Telefon (01515) 9868157 und Thomas Klinger unter Telefon (05147) 1776 möglich. Wie immer sind bei diesen Flohmärkten keine gewerblichen Händler zugelassen.

Von Gabriele Gerner