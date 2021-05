Uetze

Seit Jahresbeginn sind der neue Uetzer Ortsbrandmeister Florian Schernich und sein Stellvertreter Benjamin Claaßen im Amt. Sie haben seitdem mehrere Neuerungen eingeführt, die sich aus ihrer Sicht schon bewährt haben. So haben die beiden 38-Jährigen, die sich seit ihrer Grundschulzeit kennen, die Aufgaben klar unter sich aufgeteilt. „Man schafft es sonst nicht, eine so große Feuerwehr gewissenhaft zu leiten“, sagt Schernich. Außerdem hat sich die Einsatztaktik verändert.

„Ich mache alles rund um Organisation und Verwaltung“, sagt Schernich. Er habe zum Beispiel die Datenpflege und das Schreiben der Einsatzberichte übernommen. „Wir müssen alles in ein landesweites Feuerwehrprogramm eingeben“, fügt der Ortsbrandmeister hinzu.

Benjamin Claaßen und Florian Schernich bilden seit Anfang des Jahres das neue Führungsduo der Uetzer Ortsfeuerwehr. Die beiden kennen sich seit der Grundschule. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

„Ich bin für alles zuständig, was einsatzrelevant ist“, sagt Claaßen. Beispielsweise bemühe er sich um Ersatz für Geräte, für die es seit der Anschaffung technische Verbesserungen gebe. Zudem beschäftigt ihn die Inbetriebnahme des neuen Feuerwehrhauses. Wie fast in jedem Neubau gebe es Mängel, die die Baufirmen beseitigen müssten, sagt er. Außerdem ist das neue Gerätehaus noch nicht vollständig eingerichtet. Ein Beispiel: An einer Wand im Schulungsraum fehlt noch die Projektionsfläche.

Nicht nur das Feuerwehrhaus ist neu. Zum Fuhrpark der Uetzer Ortsfeuerwehr zählen neuerdings zwei Logistik-Gerätewagen, die die Feuerwehrleute mit unterschiedlichen Rollcontainern beladen können. Mit diesen Autos hat sich nach Schernichs Worten die Einsatztaktik verändert. Die Ortsfeuerwehr rücke zunächst mit einer Basisausstattung zum Einsatzort aus. Bei Bedarf fordere die Einsatzleitung Container mit den zusätzlich benötigten Geräten an. So könne die Ortsfeuerwehr mit wenig Personal viel Gerät zur Einsatzstelle bringen.

Kommando stellt Hygienekonzept auf

Für die Wiederaufnahme des Übungsbetriebs musste das Kommando ein Hygienekonzept aufstellen. „Das hat viel Zeit verschlungen“, sagt Claaßen. Bevor die Ausbildung beginne, müsse jeder Teilnehmer einen Selbsttest machen, sagt Schernich. Der Übungsbetrieb sei nur in Kleingruppen möglich, betont er. Das Konzept muss laut Claaßen an neue Entwicklungen angepasst werden: „Man weiß heute nicht, was in zwei Wochen los ist.“

Um die anfallenden Aufgaben möglichst gut zu verteilen, haben die beiden Ortsbrandmeister sieben Fachbereiche gebildet – von der Ausbildung für Führungskräfte über das Thema Technik bis zum Atemschutz. Den Fachgruppenleitern steht zur Unterstützung ein Team zur Seite. So könne man viele Einsatzkräfte in die Entscheidungen einbinden, erläutert Schernich. Das vergrößere Identifikation mit der Ortsfeuerwehr. Die Feuerwehr zählt derzeit 72 aktive Mitglieder. Darunter sind sechs Frauen.

Mehrere Besprechungen pro Woche

„Die Fäden laufen immer bei uns zusammen“, sagt Schernich. Die Abstimmung mit den übrigen Kommandomitgliedern und den Fachbereichen erfordere viel Zeit. In jeder Woche stehe mindestens eine Besprechung mit unterschiedlichen Teilnehmern auf dem Plan, sagt Schernich. Manchmal seien es sogar drei, ergänzt Claaßen. Laut Schernich wenden er und sein Stellvertreter in jeder Woche jeweils rund 15 Stunden für das Ehrenamt auf.

Kein Problem ist offenbar, dass beide Führungskräfte auswärts arbeiten. Schernich verdient sein Geld in Gifhorn als Vermarktungsleiter der Aller-Zeitung. Claaßen ist feuerwehrtechnischer Beamter bei der Berufsfeuerwehr Wolfsburg. „Es gibt Zeiten, in denen keiner von uns beiden in Uetze ist“, sagt Claaßen. „Aber wir beide sind jederzeit telefonisch erreichbar“, betont Schernich. Für die Einsatzleitung stünden genügend andere Feuerwehrleute mit der dafür notwendigen Ausbildung zur Verfügung, stellt sein Stellvertreter klar: „Dieser Personalpool wird noch vergrößert.“

