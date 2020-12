Uetze

Bürgermeister Werner Backeberg ( SPD) hat Florian Schernich und Benjamin Claaßen am Donnerstag als Ehrenbeamte vereidigt. Die beiden erfahrenen Feuerwehrmänner bilden das neue Führungsduo der Ortsfeuerwehr Uetze. Am 1. Januar treten sie ihre Ämter an.

Die Ortsfeuerwehr hatte Schernich Ende Oktober zum Ortsbrandmeister gewählt. Der Rat hat seine Wahl, wie auch die von Claaßen in dieser Woche offiziell bestätigt. Schernich tritt die Nachfolge von Christian Krüger an, der sich seit mehr als 40 Jahren in der Feuerwehr ehrenamtlich engagiert, davon 20 Jahre als Ortsbrandmeister. Schernich ist seit 1998 aktiver Feuerwehrmann und war seit März 2013 Krügers Stellvertreter. Er erfüllt laut Gemeindeverwaltung alle Voraussetzungen, um die Uetzer Schwerpunktfeuerwehr zu leiten.

Benjamin Claaßen wird als Ehrenbeamter vereidigt Quelle: Privat

Auch sein Stellvertreter Benjamin Claaßen hat für seine neue Aufgabe alle erforderlichen Qualifikationen. Claaßen ist seit 1999 Mitglied der Einsatzabteilung der Feuerwehr Uetze. 2008 absolvierte er die Ausbildung zum Gruppenführer und 2012 zum Zugführer.

Umzug ins neue Gerätehaus

Die Vereidigung des neuen Führungsduos ist für Uetzes Feuerwehrleute nicht der einzige Neuanfang zum Jahresschluss. Ihr neues Feuerwehrhaus neben dem Rathaus ist fertig. Am Sonnabend, 19. Dezember, ziehen sie ein. Den Umzug von der Halle an der Benroder Straße, in der sie für die Bauzeit ihre Fahrzeuge, Spinde und Gerätschaft untergestellt hatten, haben Schernich und Claaßen coronakonform geplant.

Benjamin Claaßen (von links), Christian Krüger, Florian Schernich und Bürgermeister Quelle: privat

Die aktiven Feuerwehrleute werden den Umzug vom Provisorium in den Neubau nicht alle gemeinsam in Angriff nehmen, sondern getrennt. „Der Umzug findet in drei Phasen statt“, so Schernich. Die erste Einsatzgruppe bringt ab 8.30 Uhr ihre persönliche Schutzausrüstung von der Halle in die Spinde des neuen Feuerwehrhauses und nimmt auch zwei Fahrzeuge mit dorthin, die zweite ab 10.30 Uhr und die dritte ab 12.30 Uhr. „Die zeitlichen Abstände sind so gewählt, dass sich die Gruppen nicht begegnen“, sagt Schernich. „Ab 12.30 Uhr soll im neuen Gebäude alles einsatzbereit sein.“

Am 31. Dezember muss das Provisorium leer sein

Zwischen Weihnachten und Neujahr werden die ehrenamtlichen Feuerwehrleute – ebenfalls in kleinen Gruppen und mit Gesichtsmaske – dann die Halle an der Benroder Straße komplett ausräumen. „Noch brauchbare Spinde werden an andere Ortsfeuerwehren gegeben, der Rest verschrottet“, sagt Schernich. Am 31. Dezember werde die Halle wieder leer sein. An dem Tag endet der Mietvertrag der Gemeinde mit dem Hallenbesitzer, sagt Rathaussprecher Andreas Fitz.

Von Anette Wulf-Dettmer