Uetze

Seit einem Jahr treffen sich regelmäßig elf Fotoenthusiasten, die alle nur ein Ziel haben. Sie wollen voneinander lernen und besser werden. Die jüngste Teilnehmerin ist eine Gymnasiastin, der älteste ist Rentner und 81 Jahre alt. Sie kommen aus Uetze, Burgdorf, Dedenhausen, Hänigsen, Peine, Schwüblingsen und Vöhrum. Die Rede ist vom neu gegründeten Fotoclub Uetze.

„Wir sind kein eingetragener Verein, da wir den Verwaltungsaufwand auf ein Minimum reduzieren wollen“, berichtet nun Herbert Lepold. Der 74-jährige Uetzer hatte den Zusammenschluss ins Leben gerufen, leitet die am 1. Januar letzten Jahres gegründete Gruppe und übernimmt für alle Teilnehmer die organisatorischen Angelegenheiten.

Herbert Lepold leitet den Fotoclub Uetze, dem sich nunmehr 11 Teilnehmer zu einer Gruppe zusammengeschlossen haben. Quelle: Privat

Die Gründung des Fotoclubs stand zunächst unter keinem guten Stern – die Corona-Pandemie machte echte Treffen der losen Gemeinschaft in der „Olen Dorpschaule“ in Uetze nahezu unmöglich. „Wir hatten für das letzte Jahr ein Hygienekonzept, welches mit der Schulverwaltung der Gemeinde Uetze abgestimmt war“, sagt Lepold. Doch infolge der hohen Inzidenzen wurde nach Alternativen gesucht. „Mein besonderer Dank geht an die Schulverwaltung, die äußerst flexibel auf unsere Wünsche eingegangen ist“, sagt der Gruppensprecher. Denn sobald es die Corona-Zahlen zuließen, seien Termine in der „Olen Dorpschaule“ reserviert.

Doch viele Interessierte sind technikaffin. Via Zoom-Konferenz sei man doch nahe gewesen, berichtet Lepold. „Als Aufgabe stellen wir alle vier Wochen ein Monatsthema ein“, sagt er. Zudem würde zweimal im Jahr ein interner Wettbewerb ausgeschrieben. Dann wird bewertet und entschieden.

Virtuelle Monatstreffen dienen dem Vergleich

Mit dem Titel "Ab durch die Mitte" konnte Susanne Malinowski die Jury überzeugen. Quelle: Susanne Malinowski

Es gab etwa die Aufgabe, zu den Stichworten „Sport“ und „Tierportraits“ sowie zu einem freien Thema Bilder einzureichen. Die Fotos werden anonym bewertet, nach Kriterien wie Fokuspunkt, Schärfe, Belichtung, Perspektive und Rauschen. Genau so wichtig sind die Bildgestaltung und nicht zu vergessen die Emotionen, die von den Bildern ausgehen. Erfolgreich bei diesem Wettbewerb war Susanne Malinowski aus Peine. Doch ein anderer Schnappschuss erhielt beim Thema Sport die höchste Einzelbewertung – und diese stammt von Gruppenleiter Lepold selbst.

Inzwischen hat der Fotoclub unter www.Fotoclub-Uetze.de eine eigene Internetseite, auf der Interessierte einmal einen Blick werden könnten, wirbt er. „Wir treffen uns jeden Monat am zweiten Dienstag. Unser Ziel ist der offene Diskurs über die vorgestellten Fotos. Wir wollen lernen und professioneller werden“, sagt Lepold. Hobbyfotografen, die jetzt Lust bekommen, sich anzuschließen, können per E-Mail an fotoclub@lepold.de mit ihm Kontakt aufnehmen.

Emotionen pur. Dieses stimmungsvolle Bild hat Susanne Malinowski beim Foto-Wettbewerb eingereicht. Quelle: Susanne Malinowski

Für dieses Jahr stehen bereits die nächsten zwei Wettbewerbe an. Es geht um Themen wie Nah-und Makroaufnahmen von Fauna und Flora, schwarz-weiß oder in Farbe, sowie erneut um ein freies Thema. Die oder der Gewinner erhält wieder einen Buchpreis, der sich – na klar – mit der Fotografie auseinandersetzt.

Von Sven Warnecke