Uetze

Eine Autofahrerin hat am Dienstag ihre Geldbörse samt EC-Karte aus ihrer Jackentasche verloren. Vermutlich ist das passiert, als die Frau auf der Dedenhäuser Straße in Uetze aus ihrem Auto gestiegen ist, um die Beifahrertür zu schließen, die ihre betagte Mitfahrerin nicht vollständig ins Schloss hatte schnappen lassen. Das war um 15 Uhr.

Den Verlust des Portemonnaies bemerkte die Frau erst eine Stunde später beim Einkaufen. Daraufhin rief sie sofort ihre Hausbank an, um ihre EC-Karte sperren zu lassen. Doch da war es bereits zu spät. Der Finder der Geldbörse hatte bereits an einem Geldautomaten einen höheren Bargeldbetrag vom Konto abgehoben, erfuhr sie von den Bankmitarbeitern. Das war nur möglich, weil irgendwo in der Geldbörse auch die PIN vermerkt war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den Dieb zu identifizieren.

Die Polizei weist daraufhin, dass Portemonnaies immer eng am Körper zu tragen, um sie vom Zugriff Fremder zu schützen. Zudem sollte niemals die PIN für Zahlungskarten darin aufbewahrt werden.

Von Anette Wulf-Dettmer