Hänigsen

Die Frauenberatungsstelle der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) bietet am Donnerstag, 10. Oktober, Sprechstunden in Hänigsen an. Von 9 bis 11 Uhr können Frauen mit der Beraterin Birgitte Mende in der Bücherei Hänigsen im Dorftreff an der Mittelstraße (Eingang über den Innenhof) ins Gespräch kommen. Für die Beratung gibt es einen eigens eingerichteten Raum in der Bücherei.

„In der AWO Beratungsstelle finden Frauen in Krisensituationen, bei Trennung und Scheidung, bei der Bewältigung von familiären Problemen, nach einschneidenden Erlebnissen oder bei häuslicher Gewalt Unterstützung, unabhängig von Religionszugehörigkeit oder kulturellem Hintergrund“, erklärt Mende. Bei Bedarf stehen den betroffenen Frauen auch Übersetzerinnen zur Verfügung.

Beratung ist vertraulich und kostenfrei

„Die Beratung ist kostenlos, vertraulich und auf Wunsch auch anonym“, versichert Gaby Kujawa von der AWO Region Hannover. Die AWO ist seit Anfang 2019 mit ihren Beraterinnen jeden zweiten Donnerstag im Monat in Hänigsen anzutreffen. Frauen, die das Beratungsangebot nutzen wollen, werden gebeten, sich unbedingt vorher unter Telefon (0 51 32) 82 34 34 anzumelden.

Von Anette Wulf-Dettmer