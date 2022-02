Uetze

Das Frauenbündnis Gemeinde Uetze muss ihre geplante Ausstellung des Frauenbündnisses Gemeinde Uetze abgesagt. Bereits im vergangenen Jahr sollte die Wanderausstellung „Alles unter einen Hut!?“ im Frühjahr gezeigt werden. Doch die Corona-Pandemie machte das unmöglich.

Nun hatten die Veranstalterinnen unter dem Motto aufgeschoben ist nicht aufgehoben, alle Hoffnungen in dieses Jahr gelegt. Doch angesichts der hohen Infektionszahlen muss die als Auftakt für das Frauenfrühjahr geplante Aktion erneut verschoben werden. Doch es gibt eine kleinere Alternative.

Alternative ist im Uetzer Rathaus zu sehen

„Wir, das Frauenbündnis der Gemeinde Uetze, hatten gehofft, in diesem Jahr eine große Veranstaltung zur Eröffnung der Ausstellung durchführen zu können. Doch die Lage lässt es immer noch nicht zu. Aber wir haben eine Lösung gefunden, zumindest Teile dieser eigentlich viel größeren Ausstellung für Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeitende der Verwaltung zugänglich zu machen“, betont am Freitag Ann-Kristin Rauhe als Sprecherin des Bündnisses.

Das Rathaus selbst soll nun für zwei Wochen als Ausstellungsort dienen. Dort gibt es große Aufsteller – auch Roll-Ups genannt – zum Thema „Lebenslagen und Lebensfragen“ junger Frauen und auch Männer. Diese stehen in den Gängen des Verwaltungsgebäudes an der Marktstraße 9. Zum anderen sind diese so platziert, dass von außen Bürgerinnen und Bürger interessante Fakten und Informationen durch die bodentiefen Fenster lesen können, wirbt die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Uetze. Fragen zur Ausstellung beantwortet sie per E-Mail an rauhe@uetze.de. Gefolgt werden könne ihr auch auf @gleichstellung_gemeinde_uetze bei Instagram.

Von Sven Warnecke