Uetze

In der Ausstellung „Datenlücke Frau“ zeigt Künstlerin Steffi Gerns gemeinsam mit dem Frauenbündnis der Gemeinde Uetze am Dienstag, 8. März, ab 10 Uhr ihre Arbeiten auf dem Hindenburgplatz. Die Ausstellung umfasst das Mahnmal „Die Unsichtbare“ – eine leere Frauensilhouette. Sie stehe für alle Daten und Fakten, die über Frauen in verschiedensten Lebensbereichen, zum Beispiel in der Wissenschaft, Forschung, Medizin und in der Technik- und Softwareentwicklung, fehlen, heißt es in der Erklärung vom Frauenbündnis.

Bis heute gilt in den meisten Datenerhebungen der 1,80 Meter große, um die 70 Kilogramm schwere und etwa 40-jährige Mann als Prototyp. Frauen werden dabei nach Angaben der Veranstaltenden hingegen lediglich als kleiner geratene Männer betrachtet. Datenerhebungen ließen demnach grundlegende physiologische Unterschiede bezüglich Körperbau, Muskulatur und Hormonhaushalt zwischen Frau und Mann außer Acht. Außerdem klammerten sie gesellschaftliche Erwartungen und Anforderungen an Frauen aus.

Frauenbündnis verleiht Silhouette ein Gesicht und Körper

Daher seien Frauen und ihre geschlechtsspezifischen Eigenheiten, und damit etwa 50 Prozent der Weltbevölkerung, in Statistiken weitestgehend unsichtbar. Zudem beeinträchtigte diese Unsichtbarkeit in Daten nicht nur das Leben vieler Frauen, sondern sei mit einigen Gefahren verbunden.

Die Veranstaltenden wollen beim Internationalen Weltfrauentages ihr Mahnmal unter dem Motto „Wir sind nicht unsichtbar – wir sind hier – und wir sind viele“ präsentieren und dieser eigentlich leeren Frauensilhouette ein Gesicht und einen Körper verleihen. Außerdem wollen sie über diese Datenlücke, die sogenannte Gender Data Gap, aufklären und über ihre Konsequenzen informieren.

Von Franziska Hubl