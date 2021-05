Hänigsen

Zum Saisonstart 2022 bekommt das Freibad Hänigsen einen neues Umkleide- und Sanitärgebäude. Die Betreiber haben nun die Zusage für einen Zuschuss der Region in Höhe von 100.000 Euro zu dem Neubau bekommen. Weil der absackende Torfboden für Risse im Mauerwerk sorgt, ist die Rundumerneuerung dringend nötig.

Die Schäden sind beim näheren Hinschauen unübersehbar: Sowohl durch die Außen- als auch die Innenwände ziehen sich teils schmale, teils bereitere Risse. Einige von ihnen sind recht frisch, andere wurden bereits verputzt und fallen somit kaum auf. „Die Wände sind so abgesackt, dass einige Türen nicht mehr richtig schließen“, erklärt Rainer Lindenberg, Vorsitzender der Genossenschaft, die das Bad betreibt. Das Gebäude ist schief. Der Grund: Unter dem Gebäude aus den 1950er-Jahren befindet sich weicher Torfboden, in den Teile des Gemäuers nach und nach hineinsinken. Denn je nach Grundwasserpegel ändert sich auch die Höhe des Bodens. Die Statik habe das aber nie beeinträchtigt, betont Lindenberg.

Neubau Kostet mehr als eine halbe Million Euro

„Wir wissen seit zehn Jahren, dass der Neubau irgendwann ansteht“, sagt Lindenberg. Ein neues Gutachten aus dem vergangenen Jahr hatte gezeigt, dass die Bauarbeiten nun definitiv nötig sind, weil weitere Absenkungen zu erwarten seien. Darum hatte die Genossenschaft für den rund 550.000 Euro teuren Neubau des Gebäudes, in dem Duschen, WCs und Umkleideräume untergebracht sind, in den vergangenen Jahren bereits Geld zurückgelegt.

Im Mauerwerk des Gebäudes sind an vielen Stellen Risse zu erkennen. Diese entstehen, weil Teile der Wände in den Torfboden absinken. Quelle: Elena Everding

Seit Kurzem steht zudem fest: Die Region Hannover bezuschusst den Neubau als sogenannte regionalbedeutsame Naherholungsmaßnahme mit 100.000 Euro. Die Zusage für weitere 250.000 Euro Förderung von der aktuellen EU-Leader-Region Aller-Fuhse-Aue bekam das Freibad bereits im Februar. Falls die Genossenschaft überhaupt ein Darlehen aufnehmen müsse, werde die Summe sehr gering ausfallen, sagt Lindenberg.

Bodenplatte liegt auf Betonpfählen auf

Doch wie wird verhindert, dass das neue Gebäude – welches an derselben Stelle entstehen soll – ebenfalls in den Torf sinkt? Die Lösung sind zwölf sechs Meter tiefe Betonpfähle, auf denen die neue Bodenplatte liegen wird. „Ein großer Bohrer bohrt 40 Zentimeter breite Löcher in den Boden, die mit Beton gefüllt und mit Stahl verstärkt werden“, erklärt Lindenberg. Vom Bestandsgebäude bleibt nur die hintere Außenwand erhalten, sodass es sich quasi um einen kompletten Neubau handelt mit modernem Aussehen.

Wie der Innenraum im Detail aussehen wird, soll im Herbst geplant werden. Fest steht bereits: „Das Gebäude wird barrierefrei sein und den aktuellen Vorgaben entsprechen“, sagt der Genossenschafts-Vorsitzende. Bereits im September will das Freibad mit ersten vorbereitenden Maßnahmen beginnen, also schon vor dem Saisonende am 3. Oktober. Über den Winter läuft dann die heiße Phase der Bauarbeiten. So muss wohl nur noch der Innenausbau abgeschlossen werden, wenn das Bad Anfang Mai nächsten Jahres in die neue Saison startet.

Von Elena Everding