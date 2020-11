Hänigsen

Vom markanten Zehn-Meter-Turm zum planschenden Baby, vom Freiluftgottesdienst über die Tortenschlacht zum Schweinetrogrennen, vom Kassen- übers Rutschen- und TV-Team bis zum sogenannten Green-Team: In zweimal 42 Fotomotiven rückt Hänigsens Freibadgenossenschaft Facetten ihres ehrenamtlich gemanagten Badbetriebes ins Bild – und zwar als Spiel. „Suche und finde deinen Platz in der Freibadcommunity“, so umschreibt der fürs Marketing zuständige Dieter Bufe die Idee dahinter. Das Ganze hat einen ebenso originellen wie einprägsamen Titel: Nemory.

Nemory klingt wie ein Versprecher, aber der Buchstabendreher ist Absicht. Der markenrechtlich geschützte Name Memory ist tabu. Doch auch die Adaption weckt die gewünschte Assoziation, dass es sich hier um die kleinen quadratischen Bildkarten handelt, die – verdeckt auf dem Tisch verteilt – paarweise entdeckt werden wollen.

Viel Handarbeit: Fürs leichtere Bekleben der 84 Bildkärtchen pro Nemory-Spiel hat Freibadgenosse Andreas Stecker Holzvorrichtungen gebaut. Quelle: Martin Lauber

Produktion weitgehend in Handarbeit

Die hochwertigen Blanko-Kärtchen und die Verpackung der Hänigser Kreation stammen vom Spielehersteller Ravensburger, die wassergeschützten Klebeetiketten mit Fotografien von Simone Bürger von einer befreundeten Druckerei. Freibadgenosse Andreas Stecker hat eigens Holzvorrichtungen gebaut, um die Karten schnell und präzise von Hand zu bekleben. Sieben ehrenamtliche Klebeteams haben so bereits 50 Nemory-Kartons gefüllt, die Vorbestellungen mehren sich. Die händische Produktion und ein Nachlass auf den Druckauftrag machen es möglich, dass bei einem Verkaufspreis von 25 Euro je Nemory-Spiel jeweils 8,35 Euro für die Freibadkasse übrig bleiben.

Von der Rolle kommen die Freibadmotive kommen als hochwertige Fotoprint-Klebeetiketten, die dann per Hand auf Blanko-Originalkärtchen aus Ravensburg geklebt werden. Quelle: Martin Lauber

Den Badbetreibern geht es aber um mehr als nur ums Geld. Zwar haben sich in diesem Corona-Sommer weitere 133 Menschen der Freibadgenossenschaft angeschlossen, die jetzt zehn Jahre nach ihrer Gründung fast 2000 Mitglieder zählt. Die Gemeinschaftsbildung sei in der abgelaufenen Saison aber ins Hintertreffen geraten, bedauert Bufe: Statt der üblichen zehn bis zwölf Veranstaltungen hab es nur einmal Freiluftkino und einen Termin für die Freiluftkirche. Das Marketingteam habe sich am Saisonende deshalb die Frage gestellt: Was tun, um den genossenschaftlichen Geist rüberzubringen, dass es alle braucht, um das Ganze abzubilden?

Nemory ist eine Antwort darauf. Es zeigt Altbekanntes ebenso wie überraschende Details und emotionale Momente aus dem bunten Leben rund um den Pool. 42-fach illustriert das Spiel, dass „dieses Freibad nur mit den fleißigen Mitgliedern, Unterstützern und ehrenamtlichen Helfern funktionieren kann“, sagt Bufe. Das gelte auch für das Nemory-Projekt: „Es steckt viel Liebe in jedem Exemplar.“

Ob zum Selberspielen oder Verschenken: Nemory kann über die E-Mail-Adresse info@freibad-haenigsen-eg.de bestellt werden. Lokale Verkaufsstellen sind die drei Apotheken sowie die Schüler-Filiale in Hänigsen sowie Skribo Voltmer’s Schreib Post in Ehlershausen.

Von Martin Lauber