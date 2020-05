Uetze

Ich gebe es zu: Für einen kurzen Moment habe ich den Schwimmmeister Dennis Brandes gedanklich verflucht. „Das Wasser ist angenehm“, sagt er mir beim Betreten des Uetzer Naturbads am Eröffnungstag. Auf einer Tafel hatte er 21 Grad Wassertemperatur notiert. Das sollte doch tatsächlich warm genug sein, denke ich mir. Mit Badehose bekleidet gehe ich die Stufen in das Becken hinab und merke sofort: Angenehm ist was anderes.

Doch die Blöße zu kneifen, will ich mir nicht geben und bringe es schnell mit einem Sprung hinter mich. Erst einmal komplett im Wasser wandelt sich der kurzfristige Schock tatsächlich bald in ein etwas angenehmeres Gefühl, das sich mit jedem Schwimmzug tatsächlich noch zusätzlich bessert. Der Schwimmmeister hat wohl doch Recht.

Mark Bode zieht im Schwimmbecken des Uetzer Freibads ein paar Bahnen. Quelle: privat

Nur 30 Schwimmer kommen bis zum Mittag

An diesem Sonnabend gehört mir um 12.05 Uhr das Becken mit rund 1000 Quadratmeter Wasserfläche ganz alleine. Am Rande sitzen ein paar Personen, die ihre Schwimmeinheit schon hinter sich gebracht haben und die Sonnenstrahlen genießen. Der Andrang hält sich sehr in Grenzen. „Das macht es ganz angenehm. So können wir langsam testen, ob sich unsere Maßnahmen auszahlen und richtig sind“, sagt Brandes. Bis zum Mittag haben sich am ersten Badetag rund 30 Schwimmer ins kühle Nass gewagt.

Überall im Schwimmbad und schon davor wird deutlich: Durch Corona hat sich vieles verändert. Der gewöhnliche Zugang über fünf Stufen ist gesperrt. Auf zwei Schildern stehen Hinweise für die Badegäste. Alle eineinhalb Meter befindet sich entlang des behindertengerechten Weges ein Klebestreifen auf dem Boden, der auf den erforderlichen Mindestabstand hinweist.

Besucher müssen Corona-Formular ausfüllen

An Spendern mit Desinfektionsmittel vorbei an der Kasse angelangt, müssen alle Besucher einen Zettel ausfüllen, auf dem sie ihren Namen, eine Telefonnummer sowie die Eintrittszeit notieren. Später muss jeder noch die Uhrzeit des Verlassens notieren und das Blatt sowie den benutzten Stift in zwei unterschiedliche Kartons legen. „Diese Daten bewahren wir vier Wochen auf, um sie bei einem Coronafall dem Gesundheitsamt zur Verfügung zu stellen“, erklärt Michael Kropp, Vorstandsmitglied der Freibadgenossenschaft, die das Naturbad betreibt.

Maximal 600 Gäste zeitgleich

Entlang der Wege befinden sich immer wieder Schilder, die auf das Hygienekonzept der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen hinweisen. Die Verantwortlichen der Genossenschaft haben die Anzahl der Badegäste auf 600 festgesetzt, maximal 150 von ihnen dürfen zeitgleich ins Becken. Für wärmere Tage hat das Badteam an der Kasse farbige Armbänder bereitgelegt. Im Abstand von etwa 20 Minuten wird per Durchsage an Tagen mit zahlreichen Besuchern darauf hingewiesen, welche Besitzer von farbigen Bändern als nächstes ins Becken dürfen.

Kropp und seine Mitstreiter haben die weitläuftige Anlage an der Bodestraße in Uetze hübsch hergerichtet. Ich gehe an frisch gemähten Rasenflächen, Blumenkübeln und Palmen in Holzkästen entlang. „Wir haben noch nicht alle Holzmöbel aufgestellt, damit die Besucher den Abstand besser einhalten können“, erklärt Kropp.

Maximal zwei Personen im Duschbereich

Auf dem Weg zum Schwimmbecken wurde eine Einbahnstraßenregelung geschaffen: Es gibt einen Zugang und zwei Ausgänge. So soll vermieden werden, dass sich Menschen an diesen Engpässen zu nah kommen. An der Tür zur Umkleide hängt ein weiteres Schild mit dem Hinweis, dass sich lediglich zwei Personen zeitgleich im Dusch- und WC-Bereich aufhalten dürfen. In der Umkleide befinden sich nur zwei Männer, die sich anziehen, ein weiterer duscht nebenan. Ich stelle fest: Es gibt ausreichend Platz.

Nach dem schnellen Abduschen geht es für mich schließlich Richtung Becken. Nach wenigen Bahnen reicht es mir, das leicht frostige Gefühl ist zurückgekehrt. Das Uetzer Freibad scheint für die Badesaison gut gerüstet. Nur ein paar Grad wärmer darf es noch werden.

Die Öffnungszeiten

Das Uetzer Naturbad an der Bodestraße – neben dem Familienhaus – ist montags bis freitags von 14 bis 19.30 Uhr für den öffentlichen Badebetrieb geöffnet. Am Wochenende und an Feiertagen kann jeweils von 10 bis 19 Uhr gebadet werden. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4 und für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre 2 Euro.

Von Mark Bode