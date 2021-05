Uetze/Hänigsen

Die Freibadgenossenschaften aus Uetze und Hänigsen wollen in die neue Saison starten. Allerdings dürfen wegen der Covid-19-Pandemie vorerst nur Genossenschaftsmitglieder und ihre Familienangehörigen unter sehr strengen Vorgaben zum Schwimmen gehen.

Die Hänigser Genossenschaft öffnet bereits am Montag, 17. Mai, die Pforte zum Freibad am Fließgraben in Hänigsen. Nur Genossenschaftsmitglieder, die eine Saisonkarten gekauft haben, können sich und ihre Familienmitglieder über die Homepage des Bads anmelden. Das soll ab Sonnabend, 15. Mai, möglich sein. Nach Auskunft des Vorstandssprechers Rainer Lindenberg wird die Genossenschaft das Freibad in mehrere Zonen aufteilen.

Laut Werner Wiedenroth, der im Vorstand für den Badebetrieb verantwortlich ist, dürfen sich in einer Zone nur eine Familie mit Kindern oder zwei Personen über zehn Jahre aufhalten. Wenn der Inzidenzwert stabil unter 100 bleibe, seien in einer Zone ein Hausstand und zwei Besucher erlaubt, die nicht unter demselben Dach wohnen.

Der Aufenthalt einschließlich Aus- und Anziehen ist auf eine Stunde begrenzt. Die ersten Besucher können um 9 Uhr kommen. Die letzten Schwimmer müssen das Bad um 18 Uhr verlassen. Den Aufenthalt aller Gäste muss die Genossenschaft dokumentieren.

Besucher kommen im halbstündigen Wechsel

Der Saisonstart in Uetze ist für Dienstag, 25. Mai, geplant. Dort ist der Besuch des Freibads sogar auf eine halbe Stunde begrenzt. Die Uetzer Genossenschaftsmitglieder können an Wochentagen von 6 bis 19 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 9.30 bis 19 Uhr Termine buchen, und zwar unter der Telefonnummer (0 51 73) 16 56. Die genannten Zeiten sind die Betriebszeiten des Uetzer Bads. Wochentags finden zudem von 15.30 bis 18 beziehungsweise 18.30 Uhr Schwimmkurse statt, dann ist das Bad für andere geschlossen.

Ansonsten darf sich auf der weitläufigen Freibadanlage vorerst nur ein Haushalt und ein weiterer Gast zur selben Zeit aufhalten. „Wegen der Einschränkungen kann es sein, dass Dauerkartenbesitzer nicht jeden Tag zum Schwimmen gehen können“, erklärt Michael Kropp, Sprecher der Freibadgenossenschaft Uetze. Wer keine Saisonkarte hat, kann eine Tageskarte lösen.

Baden vorerst nur mit Corona-Test

Die Uetzer Genossenschaft verlangt, dass Erwachsene und Jugendliche, die baden wollen, einen zertifizierten Corona-Test vorlegen, vollständig geimpft oder genesen sind. Kinder unter 14 Jahren müssen keinen Nachweis erbringen. Besucher gelangen nur durch den Nebeneingang an der Straße Am Spring ins Uetzer Freibad. Der Haupteingang an der Bodestraße bleibt geschlossen. Ebenso das Drehkreuz.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller