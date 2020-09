Uetze/Hänigsen

Damit hatten die Badbetreiber zu Beginn der verspäteten gestarteten Saison nicht gerechnet. Die Freibäder in Uetze und Hänigsen haben trotz der Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie die Saison 2020 finanziell gut überstanden. „Wir müssten mit einer schwarzen Null rauskommen. Allerdings haben wir es noch nicht abschließend berechnet“, sagte Michael Kropp, Vorstandsmitglied der Freibadgenossenschaft in Uetze. Rainer Lindenberg, Vorsitzender der Hänigser Genossenschaft, geht davon aus, „dass wir nicht in die Verlustzone kommen“.

Während in Uetze das Bad zum geplanten Saisonende am 13. September schließen wird, gehen die Hänigser in die Verlängerung. „Wir hatten im Mai nicht auf, deshalb verlängern wir bis Ende Oktober“, sagte Lindenberg. Ursprünglich war das Saisonende im Hänigser Bad für den 3. Oktober geplant. „Wir machen länger, so lange es noch etwas wärmer ist“, kündigte der Vorsitzende an. „Sollte die Temperatur am Tage unter 20 Grad fallen, dann wird es langsam Zeit zum Schließen.“

Kropp und dessen Mitstreiter haben sich gegen eine Verlängerung entschieden. „Die mittelfristige Wetterprognose zeigt nicht, dass es in den nächsten Wochen noch besonders warm werden soll“, sagte er.

Viel Freiraum auf der Liegewiese in Uetze. Die meisten Badegäste finden im Familien- oder Freundeskreis einen Schattenplatz. Quelle: Martin Lauber

Im vergangenen Jahr hatten rund 53.000 Menschen das Bad in Hänigsen aufgesucht. In diesem Jahr waren es bis Anfang September etwa 38.000 Besucher. Lindenberg rechnet mit 5000 bis 7000 weiteren Gästen bis zum Saisonende. Die höchste Besucherzahl wurde an einem Tag im August mit insgesamt 1378 gezählt. Das coronabedingte Limit von 620 Besuchern, die sich zeitgleich im Bad aufhalten dürfen, wurde nur dreimal erreicht. Laut Lindenberg sei der Service, auf der Internetseite die verfügbaren Plätze im Bad anzuzeigen, bei den Besuchern sehr gut angekommen. Viele hätten sich vorab über die Situation informiert und Wartezeiten vermieden.

„Wir sind nie an unsere Kapazitätsgrenze gestoßen“

Vor Ausbruch des Coronavirus sind in Uetze in Spitzenzeiten bis zu 1600 Personen zeitgleich im Bad gewesen. Nun seien es in Spitzenzeiten laut Kropp bis zu 600 über den Tag verteilt gewesen. „Wir sind nie an unsere selbst errechneten Kapazitätsgrenzen gestoßen“, erklärte er. Insgesamt zählten die Mitarbeiter seit Saisonbeginn Anfang Juni etwa 26.000 Badegäste. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es insgesamt mehr als 40.000. „Die Menschen haben zurückhaltend auf Corona reagiert. Dadurch war für uns alles gut handhabbar.“

Weil die meisten Besucher Saisonkarten kauften, sind beide Genossenschaften nach eigenen Angaben finanziell gut aus der Situation herauszukommen. „Durch diese vielen Dauerkarten war es für uns nicht so schlimm wie anfangs gedacht“, sagte Kropp. „Für das Corona-Jahr ist dieser Ausgang eine richtige Hausnummer“, erklärte Lindenberg. Beide Genossenschaften erhalten für den Unterhalt der Bäder jeweils 160.000 Euro brutto von der Gemeinde Uetze.

Von Mark Bode