Dedenhausen

Im Uetzer Dorf Dedenhausen werden vermutlich schon bald die Einwohner nur noch mit Gesichtsmasken unterwegs sein. Damit wollen sie sich gegenseitig vor einer Ansteckung mit dem Sars-CoV2-Erreger schützen. Eine Gruppe von circa 25 Freiwilligen um Nicol Wildhagen hat damit begonnen, diese kleinen Schutzschilde zu nähen.

Wildhagen hatte nach eigenen Angaben vor ein paar Tagen die Idee zum Nähen der Gesichtsmasken – „Mundschutz dürfen wir sie nicht nennen, weil sie laut Robert-Koch-Institut den Träger nicht vor Viren schützen“ – und setzte sie sofort in die Tat um. Sie hat Infozettel erstellt, auf denen sie die Aktion erklärt, und vier Leute haben diese im Dorf verteilt.

Dedenhausener spenden Stoff fürs Nähen

Seitdem sind bei Familie Wildhagen schon jede Menge Stoffspenden – Tischdecken, Bettwäsche und andere heiß waschbare Stoffe – abgegeben worden. Die Tüten mit den Spenden – auch Nähgarn und Gummilitze sind willkommen – sollen auf eine überdachte Bank vor der Haustür gelegt werden, „um unnötigen Kontakt zu vermeiden“.

Wildhagen wiederum verteilt den Stoff an ihre Helfer. „Vier schneiden zu und zwölf nähen derzeit. Wir machen so eine Art Fließbandarbeit“, schildert sie die Abläufe. Es werden Modelle genäht, die mit Gummilitzen am Kopf beziehungsweise hinter den Ohren zu befestigen sind. Mit dieser Technik sind sie schnell aufzusetzen – und vor allem kann das jeder allein. Zudem haben sich die Dedenhausener etwas Besonderes für Brillenträger einfallen lassen. „Es wird ein dünner Draht mit eingenäht, sodass beim Aufsetzen der Maske die Brille nicht von der Atemluft beschlägt“, erläutert die Initiatorin.

Probleme bei Nachschub von Gummilitzen

Derzeit kursieren in den Medien und sozialen Netzwerken viele Modelle mit Schrägbändern, die über Kreuz am Hinterkopf zusammengebunden werden müssen. Das schaffen jedoch weder Kinder noch Erwachsene, deren Beweglichkeit in den Schultern eingeschränkt ist. Allerdings gibt es Gummilitze – so wie Mehl, Hefe und Toilettenpapier – derzeit nirgends zu kaufen. Unzählige Firmen, die entsprechende Artikel online anbieten, melden: ausverkauft. „Ich habe Gummiband bestellt“, berichtet Wildhagen. Sie sei gespannt, ob die Lieferung, die noch für diese Woche avisiert sei, auch tatsächlich ankomme.

Im Kontakt miteinander bleibt das Nähteam via WhatsApp-Gruppe. Geplant ist, zunächst 500 Gesichtsmasken für Erwachsene zu nähen. In einem zweiten Schritt sollen dann welche für Kinder entstehen. Die Masken werden laut Wildhagen bei 60 Grad Celsius waschbar sein.

Masken werden auf Markt angeboten

Dedenhausener, die eine solche Maske haben möchte, bekommen diese beim kleinen Wochenmarkt vor der Molkerei im Ort. Am nächsten Donnerstag soll dort der erste Schwung angeboten werden. „Wir nehmen 2 Euro pro Stück, damit decken wir unsere Kosten“, sagt Wildhagen. Sollte mehr Geld eingenommen werden, als zur Kostendeckung benötigt, „bekommt es unsere Zukunftswerkstatt“.

Lesen Sie auch

Nähen für Pflegestift in Hänigsen: Mundschutz wird dringend benötigt

Von Anette Wulf-Dettmer