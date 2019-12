Uetze

Ab sofort können Eltern für ihre Kinder drei Freizeiten buchen, die das Team Jugend in den Sommerferien 2020 ausrichtet. Die Buchung ist im Internet auf www.jugend-uetze.de möglich.

An der Fahrt nach Belgien für Jugendliche können auch junge Erwachsene teilnehmen. Die Altersspanne reicht von 14 bis 20 Jahren. Die Fahrt dauert vom 17. bis 31. Juli und kostet 509 Euro.

Das Waldritter-Zeltlager vom 17. bis 21. Juli auf dem Kinder- und Jugendzeltplatz in Eltze ist für acht bis 13 Jahre alte Jungen und Mädchen gedacht. Die Teilnahme kostet 130 Euro. Außerdem bietet die Gemeindejugendpflege zwei Feriencamps für sechs- bis 13-jährige Kinder im Uetzer Freibad an. Das erste dauert vom 10. bis 14. August, das zweite vom 17. bis 21. August. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich jeweils auf 70 Euro.

Jugendpflege bildet Jugendleiter aus

Ab Ende Februar bildet die Jugendpflege wieder Jugendleiter aus. An zwei Wochenenden und während der Abschlussfahrt nach Bremen in den Osterferien lernen die Teilnehmer, die mindestens 15 Jahre alt sein müssen, wie man eine Kinder- oder Jugendgruppe leitet. Der Kurs beginnt am 29. Februar und endet am 2. April. Die Teilnahme kostet 40 Euro.

Außerdem bietet die Jugendpflege für Jugendleiter, die sich bereits ehrenamtlich in der Jugendarbeit engagieren, für Sonnabend, 11. Januar, von 9 bis 18 Uhr im Hänigser Jugendtreff ein Aufbauseminar an. Wer bei dem Seminar mitmacht, kann seine Jugendleitercard (Juleica) um weitere drei Jahre verlängern lassen.

Wer Fragen hat, wendet sich an Anna Schofeld, Telefon (05173) 982679 oder mit einer E-Mail an jugend@uetze.de.

