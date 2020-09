Hänigsen

Vor tiefgreifenden Veränderungen steht der TSV Friesen Hänigsen in den nächsten Monaten: Die Fußballsparte – eine von insgesamt zehn Abteilungen – muss sich neu aufstellen, weil sich die bisherige Sportanlage am Windmühlenberg nicht mehr halten lässt. Vereinschef Klaus Dahlgrün führt dafür gleich mehrere Gründe an, wie er nach der Jahresversammlung des Vereins am Freitag sagte.

So gilt die Sportanlage aus den Sechzigerjahren seit geraumer Zeit als marode, eine Sanierung indes kommt wegen belasteten Materials im Erdreich vor allem im Bereich der Kanalisation nicht mehr infrage. „Wenn es einen Rohrbruch gibt, dann müssen wir das Gebäude schließen“, verdeutlicht Dahlgrün und fügt hinzu, dass die Gemeinde den Bau eines neuen Vereinsheims in die Entwicklungsplanung bis 2030 aufgenommen habe. Aber das Projekt als freiwillige Leistung reihe sich hinter Pflichtaufgaben wie Schulen, Kitas und Feuerwehrgerätehäusern ein.

Das Hänigser Sportheim steht auf einer früheren Müllkippe. Der Untergrund ist daher mit Schadstoffen belastet. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller (Archiv)

Gemeinde streicht Zuschüsse für Platzpflege

Verschärft haben die jetzige Situation zwei weitere Faktoren, die sich jedoch bedingten, wie Dahlgrün sagt. Zum einen habe die Gemeinde den Vereinen die Zuschüsse für den Erhalt der Anlagen gestrichen und übernehme damit auch nicht mehr wie bislang 75 Prozent der Energiekosten. Zum anderen sorge der Klimawandel dafür, dass der Grundwasserspiegel immer weiter sinke. „Wir müssten jetzt das Beregnungswasser mit Pumpen aus einer Tiefe von 18 Metern holen, das verursacht hohe Energiekosten, die wir voll tragen müssten und uns schlicht nicht leisten können“, betont der Vereinsvorsitzende. Aus all diesen Gründen kündigt Dahlgrün an, die Überlassungsverträge mit der Gemeinde für die Sportanlage am Windmühlenberg zu kündigen.

Bereits im März habe der Vorstand mit den Mitgliedern über die Entwicklung sprechen wollen, dann bremste die Corona-Pandemie mit dem Shutdown den Vorstand aus. Geändert habe sich an der Ausgangslage nichts: Jede Sparte verfüge über ihr Budget, und die Satzung untersage, dass sich Sparten gegenseitig subventionierten. „Deshalb müssen die Fußballer nun überlegen, wie sie sich neu organisieren“, sagt er. Von einem Rauswurf aus dem Verein, wie manche Kicker kritisieren, könne jedoch keine Rede sein.

Verein verzeichnet keine Austritte in Corona-Pandemie

„Aber als zeichnungsberechtigter Vorstand haften wir persönlich“, sagt er. Verletze sich jemand auf der desolaten Sportanlage, könnten Geschädigte einen Haftungsanspruch an den Vorstand oder den Verein geltend machen. Zudem verweist Dahlgrün auf einen Passus in der Satzung, der besage, dass der Vorstand einen Schaden vom Verein abzuwenden habe. „Ein weiter so können wir also nicht mittragen und müssen jetzt die Konsequenzen ziehen“, sagt er. Ob ein Förderverein oder eine Spielgemeinschaft mit anderen Vereinen eine Lösung seien, müssten die Spartenmitglieder entscheiden.

Insgesamt gehören den Friesen 1432 Mitglieder an – etwa ein Drittel von ihnen trainiert in der Turnersparte, es folgen die Handballer (24 Prozent) und Fußballer (13 Prozent). Damit setze sich die positive Entwicklung seit 2018 fort, nachdem der Verein zunächst wegen der Einführung der Ganztagsschule einen Rückgang zu verzeichnen hatte. „Bislang führt die Corona-Pandemie nicht zu Austritten, erfreulicherweise“, sagte Dahlgrün in einer aus seiner Sicht denkwürdigen Jahresversammlung am Moorgartenweg – in kleinem Rahmen, ohne Blumenschmuck, Fahnen und Ehrungen, dafür mit viel Abstand an Einzeltischen.

Seiner Einschätzung nach besteht im ländlichen Bereich mehr Bindung zum Verein als im großstädtischen Raum. „Der TSV Friesen wird nicht als Dienstleister gesehen, die Mitglieder wollen ihren Verein am Leben erhalten“, sagt er. Ihm zur Seite stehen im Vorstand nach der jüngsten Wahl weiterhin Peter Mehnert als Vize und Gisela Bublitz als Kassenwartin.

