Eine Wanderung durch das Burgdorfer Holz zur Wüstung Hetelingen und zurück planen die Wanderer des TSV Friesen Hänigsen am Sonntag, 5. Juli: Die Teilnehmer treffen sich um 9 Uhr am Grillplatz in Dachtmissen und starten von dort aus zu der etwa zehn Kilometer langen Tour, die durch ebenes Gelände führt. Schon jetzt weist Wanderführer Henry Timme darauf hin, dass es keine Einkehrmöglichkeit gibt. Deshalb sollte jeder sein Essen und Trinken mitbringen.

Mit der Wanderung beendet die Abteilung Wandern und Freizeit der Friesen die Corona-Zwangspause der vergangenen Monate – allerdings betont Timme, dass jeder Teilnehmer bei der Anreise und beim Wandern die aktuellen Corona-Regeln wie Abstandsgebot von 1,50 Meter einhalten muss. „Teilnehmen sollten nur gesunde Wanderer“, fügt Timme hinzu. Zudem verzichtet der Verein dieses Mal darauf, die Veranstaltung auch für Nicht-Mitglieder zu öffnen. „Sie sind bisher immer willkommen gewesen, und wir gehen davon aus, dass es auch in Zukunft wieder so sein wird“, sagt der Wanderführer und bittet für dieses eine Mal um Verständnis für die Entscheidung.

Interessierte TSV-Mitglieder melden sich vorab unter Telefon (05147) 1277 bei Henry Timme an.

Von Antje Bismark