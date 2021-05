Burgdorf

Das Schöffengericht im Amtsgericht Burgdorf hat eine Auszubildende im Friseurhandwerk aus Dedenhausen freigesprochen. Der 23-jährigen war vorgeworfen worden, eine Musikbox gestohlen zu haben. Das Gericht war allerdings nicht von der Unschuld der jungen Frau überzeugt gewesen. Vielmehr ließ sich der Strafvorwurf nicht mit der gebotenen Sicherheit beweisen. Im Zweifel für die Angeklagte, urteilte das Schöffengericht und folgte dem Antrag der Verteidigung, die den Freispruch gefordert hatte.

Die Frau ist für die Justiz kein unbeschriebenes Blatt. Zwei Jugendstrafen hat sie auf dem Kerbholz, weshalb sie nach wie vor unter Bewährung steht. Von ihren Drogenerfahrungen ganz zu schweigen. Inzwischen scheint sie auf einem guten Weg in geordnete Verhältnisse zu sein. Das zumindest bescheinigt der jungen Frau deren Bewährungshelfer.

Alkohol fließt bei der Party am Vatertag in Strömen

Es war am Vatertag vor einem Jahr, als in einer Wohnung an der Salzwedeler Straße in Uetze eine Himmelfahrtsparty stieg. Dort floss Alkohol in großen Mengen, sodass alle Anwesenden betrunken waren. Gegen Ende kam es zum Streit zwischen der Angeklagten und einer weiteren Frau aus Hänigsen. Die Angeklagte soll die Musikbox der Kontrahentin ohne Erlaubnis aus deren Tasche genommen und dann für sich reklamiert haben. Als die andere Frau protestierte und die Box zurückverlangte, soll die angehende Friseurin rabiat geworden sein und mit Faustschlägen gedroht haben. Die Hänigserin gab auf und verließ die Party ohne Box.

Sie hatte sich die Box allerdings von einer Bekannten nur ausgeliehen. Die Besitzerin, der die Hänigserin noch am gleichen Abend unter Tränen den Verlust beichtete, reagierte wenig amüsiert, drohte gar mit Strafanzeige, falls sie ihre Box nicht umgehend wiederbekäme. Siehe da: Zwei Tage später stand das Gerät vor ihrem Haus. Die Frisörin hatte es zurückgebracht. Somit war immerhin kein Schaden entstanden.

Zeuge verheddert sich in erhebliche Widersprüche

Im Prozess behauptete die Frisörin nun, es müsse sich um eine Verwechslung gehandelt haben. Sie habe eine identische Musikbox zu der Party mitgebracht und gedacht, die der Hänigserin sei ihre eigene gewesen. Als die eigene wieder aufgetaucht sei, habe sie die fremde Box zurückgebracht. Und überhaupt: Mit Schlägen, wie vom mutmaßlichen Opfer behauptet, habe sie nie gedroht.

Der Gastgeber versuchte, diese Version im Zeugenstand zu stützen. Er verhedderte sich dabei in so abenteuerliche Widersprüche, dass sich dem Gericht der Verdacht aufdrängte, er habe sich mit der Angeklagten abgesprochen. Eine weitere Zeugin wollte sich an nichts mehr erinnern, nachdem sie die Angeklagte bei der Polizei noch belastet hatte.

So blieben Zweifel. Zu viele, als dass es für eine Verurteilung im Sinne der Anklage gereicht hätte. „Ein schmaler Grad“, befand das Gericht.

Von Joachim Dege