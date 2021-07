Uetze

Im neuen Mischgebiet auf der Ostseite der Straße Schapers Kamp in Uetze ist ein Altenpflegeheim geplant. Um den Bau des Heims zu ermöglichen, muss der Bebauungsplan für das Mischgebiet geändert werden. Voraussichtlich wird der Uetzer Rat die Planänderung in seiner Sitzung am Donnerstag, 15. Juli, beschließen. Er tritt an dem Tag um 18 Uhr in der Agora des Schulzentrums, Marktstraße 6, zusammen.

Drei weitere Tagesordnungspunkte betreffen ebenfalls die Bauleitplanung. Der Rat soll den Bebauungsplan Baugebiet am See in Dollbergen verabschieden. Außerdem entscheidet der Rat über die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs für die Erweiterung des Gewerbegebiets Uetze Nordost. Die neuen Gewerbeflächen erfordern auch eine Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde.

Rat entscheidet über Kitagebühren

Die geplante Erhöhung der Kindertagesstättengebühren steht ebenfalls auf der Tagesordnung. An die neuen Kitatarife muss der Rat die Satzung für die Erhebung der Gebühren für die Kindertagespflege anpassen. Außerdem soll eine neue interkommunale Vereinbarung für den Kostenausgleich abgeschlossen werden, wenn Kinder eine Tagesstätte außerhalb der Wohnortkommune besuchen.

Die Grünen haben beantragt, dass die Gemeinde unverzüglich Luftfilteranlagen in den Schulen und den Kindertagesstätten installieren soll. Eine Formalität dürfte die Zustimmung des Rates sein, dass die Gemeinde Uetze die Projektträgerschaft für die Fortschreibung des regionalen Entwicklungskonzepts für die Leader-Region Aller-Fuhse-Aue übernimmt. Schließlich beschließen die Ratsmitglieder noch darüber, ob die Gemeinde die Gebührenerhebung für die Nutzung der Festplätze aussetzt. Zu Sitzungsbeginn haben Zuhörer die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller