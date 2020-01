Uetze

Noch in diesem Jahr sollen die ersten Bauwilligen im geplanten Neubaugebiet zwischen den Straßen Schapers Kamp und Imkernhof ihren Traum vom Eigenheim erfüllen können – der Entwurf und die Kostenschätzungen für die Erschließung des neuen Quartiers sind nun fertig. Über den Entwurf müssen jetzt die Ratsgremien beraten.

Das Plangebiet, das im Norden bis an die Hünenburgstraße heranreicht, besteht aus einer Wohnbaufläche mit 16 Bauplätzen und Gewerbeflächen am Schapers Kamp. Nach dem Bebauungsplan, der seit Ende 2019 rechtskräftig ist, muss die Wohnbaufläche von der Straße Imkernhof und der Hünenburgstraße aus erschlossen werden. Dazu ist es nötig, über einen Entwässerungsgraben, der hinter der vorhandenen Bebauung am Imkernhof und auf der Südseite der Hünenburgstraße verläuft, zwei Brücken zu bauen.

Zwei Brücken aus Fertigteilen

Das mit der Planung beauftragte Ingenieurbüro König schlägt vor, Fertigteilbrücken zu errichten. Fußgänger sollen auf einem Gehweg über diese Brücken gehen können. Durch das neue Wohnbaugebiet soll eine Straße mit einer 5,50 Meter breiten Fahrbahn führen. Das Ingenieurbüro empfiehlt, die Fahrbahn mit grauen Verbundsteinen zu pflastern. Auf einer Straßenseite ist ein zwei Meter breiter Mehrzweckstreifen geplant, auf dem die Anwohner und Besucher ihre Autos abstellen können. Nur auf dieser Straßenseite ist auch ein Gehweg vorgesehen. Nach dem Entwurf wird ein Hochbord den rot gepflasterten Gehweg und den Mehrzweckstreifen trennen, der mit anthrazitfarbenen Verbundsteinen befestigt wird. Die Kosten für den Straßenbau einschließlich der Brücken veranschlagen die Planer mit rund 700.000 Euro.

Wasserverband baut Rückhaltebecken

Bei der Erschließung ist der Wasserverband Peine mit im Boot. Er baut nach eigenen Angaben eine 230 Meter lange Trinkwasserleitung sowie einen 400 Meter langen Abwasserkanal und im Nordosten den Plangebiets an der Hünenburgstraße ein Regenrückhaltebecken. Der Verband muss für die Wasserleitung rund 160.000 Euro und für die Kanalisation einschließlich Rückhaltebecken etwas 270.000 Euro ausgeben.

Während der Beratungen über den Bebauungsplan hatten Anwohner des Imkernhofs vergeblich gefordert, die Wohnbaugrundstücke wie die Gewerbeflächen über den Schapers Kamp zu erschließen. Eine Befürchtung war, dass sich im Entwässerungsgraben bei Starkregen an den Brücken ein Rückstau bilden könne, der eine Überschwemmung zur Folge haben könnte. In der Ratsdrucksache zur Erschließungsplanung heißt es jetzt, dass die Brücken den Grabenquerschnitt nicht verringerten.

Der Ortsrat von Uetze berät über den Entwurf am Mittwoch, 15. Januar, ab 19 Uhr im Restaurant La Rocca, Winkelstraße 2. Der Ratsausschuss für Verkehr befasst sich damit am Donnerstag, 16. Januar, ab 18 Uhr im Sitzungsraum A des Rathauses, Marktstraße 9.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller