Uetze

Vor der Johannes-der-Täufer-Kirche in Uetze wird am Pfingstsonntag, 23. Mai, ab 10.30 Uhr ein Gottesdienst mit Taufe gefeiert. Wer an diesem Präsenzgottesdienst mit Pastorin Heidrun Kück teilnehmen will, muss sich bis Freitag, 21. Mai, 11 Uhr im Kirchenbüro, Telefon (05173) 92 27 27 anmelden. Eine Sitzgelegenheit sollten sich die Gottesdienstbesucher mitbringen.

Dasselbe gilt für den Gottesdienst mit Pastor Tibor Anca am Sonntag, 30. Mai, ab 17 Uhr vor der Uetzer Kirche. Anmeldungen sind bis 28. Mai, 11 Uhr, möglich.

So feiern die anderen Kirchengemeinden

Christlicher Treffpunkt Uetze, CTU: So. 11 Uhr und online-GD initiative-uetze.de – Adventgemeinde Uetze: Sa. 9.30 KiGD., 10.30 – Neuapostolische Gemeinde Uetze: So. 10; Mi. 19.30.

Von Anette Wulf-Dettmer