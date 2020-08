Dollbergen

Jetzt wird es staubig an der Ackersbergstraße in Uetze-Dollbergen. Der Bagger beginnt an diesem Dienstagmorgen mit dem Abriss des langen, ebenerdigen Gebäudetrakts, in dem bislang Teile der Grundschule und die Kita Wunderland untergebracht waren. Stück für Stück fressen sich die Baggerzähne ins Dach und den Dachstuhl. Gleich an Ort und Stelle werden die Baustoffe in Container sortiert, damit sie fachgerecht entsorgt oder recycelt werden können. Wie lange es dauern wird, bis alle Mauern samt Fenster sowie das Kellergeschoss des mehr als 20 Meter langen Trakts verschwunden sind, kann der Mann auf dem Bagger noch nicht sagen.

Eigenbetriebsleiter: Wir sind erheblich im Zeitverzug

Entkernt wurde das Gebäude in den vergangenen Wochen. Der Aufwand war laut Frank Hacke, Leiter des Eigenbetriebs der Gemeinde, beträchtlich. Für den Ausbau schadstoffhaltiger Baumaterialien musste der Trakt, in dem sich die Schulverwaltung und die Kita sowie im Untergeschoss eine Lehrküche befanden, entsprechend abgeschottet werden. Eigentlich sollte der Abriss längst über die Bühne gegangen und der Neubau fast bezugsfertig sein, erklärt Hacke auf Anfrage. „Wir sind erheblich im Zeitverzug.“

Der Zeitplan für das millionenschwere Projekt „Alle Kinder unter einem Dach“ geriet schon am Anfang in Verzug. Grund war unter anderem, dass einige Gewerke mehrmals ausgeschrieben werden musste, weil keine Baufirma ein Gebot abgegeben hatte. Die Idee des Projekts: Grundschüler und Kita-Kinder sollen in direkter Nachbarschaft in ihren jeweils eigenen Räumen lernen und spielen, die Aula sowie den Speiseraum mit den Küchen und den Nebenräumen aber gemeinsam nutzen.

Das alte Gebäude, das teilweise unterkellert ist, wird komplett abgerissen. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Projekt „Alle unter Dach“ hat vier Bausteine

Um Platz für diese gemeinsame Infrastruktur zu schaffen, wird der alte Gebäudetrakt abgerissen. In dem Neubau, der etwa die gleiche Größe haben wird, werden nicht nur Aula und Mensa untergebracht, sondern auch die öffentliche Bücherei, eine WC-Anlage mit behindertengerechter Toilette, das Büro des Hausmeisters und der Haupteingang mit kleinem Foyer. Das Gebäude wird über einen langen Flur an der Hofseite erschlossen. Dieser Flur ist laut Hacke gleichzeitig der Verbindungsgang zwischen Schule und Kita, von ihm geht es in die neuen gemeinsamen Räumlichkeiten.

Das Projekt „Alle Kinder unter einem Dach“ besteht aus vier Teilen: Sanierung des zweistöckigen Klassentrakts, Neubau der Kita, Sanierung der Sporthalle sowie Neubau des Verbindungstrakts mit Mensa und Aula. Die Arbeiten im Klassentrakt sind abgeschlossen. Der Kita-Neubau steht und ist fast eingerichtet. Auf dem Spielgelände werden die letzten Arbeiten erledigt. Auch die Arbeiten in der Sporthalle – Erneuerung der Sanitärräume und des Flachdachs – sind fast abgeschlossen. Letzter Baustein ist jetzt der ebenerdige Neubau für die gemeinsam zu nutzende Infrastruktur. Eigenbetriebsleiter Hacke rechnet mit einer Bauzeit von einem Jahr.

Von Anette Wulf-Dettmer