Dollbergen

Diese Geräuschkulisse aus Schlagersongs und Gesängen, lautem Lachen und Gesprächsfetzen, die an diesem Sonnabend die Ruhe im Dorf überlagert, haben die Dollberger vermisst: Sie erinnert an die Zeit vor der Corona-Pandemie, als an jedem Wochenende im Sommer in einem anderen Ort der Schützenverein zur jährlichen Sause einlud.

Biergarten in Dollbergen ist ausverkauft

Die Lücke füllt nun Festwirt und Gastronom Benjamin Koch mit seinem mobilen Biergarten, seit Freitag hat er wortwörtlich sein Zelt in Dollbergen aufgeschlagen. Insgesamt 250 Plätze gibt es auf dem Parkplatz des Edeka-Marktest. Gleich am ersten Abend waren 200 von ihnen besetzt. Die Besucher enterten die Tanzfläche des Zeltes – mit Mundschutz. Am Sonnabend dann meldete Koch ein ausverkauftes Zelt. Einige Gäste entschieden sich nach einem sonnenreichen Tag spontan zum Kommen, die meisten aber nutzten das Angebot Kochs und reservierten für einen Sommerabend einen Tisch per Whatsapp. Für viele war es immerhin die erste Veranstaltung seit Beginn des erneuten Corona-Lockdowns im Winter.

Besucher genießen die Geselligkeit

Eine Freundesgruppe aus dem Ort reizte dafür direkt die coronabedingt limitierte Personenzahl am Tisch aus: Mit zehn Leuten trafen sie sich nach mehr als einem Jahr wieder zum gemeinsamen Klönen. „Hier können wir einfach mal aus der Routine ausbrechen und was anderes als die eigenen vier Wände und den Garten sehen“, sagen sie. Es sei quasi eine Flucht aus dem Corona-Alltag. Trotz der festgelegten Personenzahl am Tisch liefen sich viele Bekannte spontan über den Weg. Dollbergen sei eben durch und durch ein Dorf, sagt Koch. Generell sei die Geselligkeit der ausschlaggebend schöne Punkt, resümieren die Freunde.

Benjamin Koch ist mit den Besucherzahlen zufrieden und plant weitere Veranstaltungen im August. Quelle: Niklas Borm

Die Freude der Gäste teilt Benjamin Koch in vollem Maße. Mit der Auslastung an den ersten beiden Abenden ist er durchaus zufrieden. „Die Inzidenzzahlen steigen ja nun auch wieder, deshalb ist das in dem Rahmen ein voller Erfolg“. Die Freude der Besucherinnen und Besucher bekommt er an fast jedem Abend hautnah zu spüren. Mit einem Lob beginnend erzählen sie ihm, er schaffe ihnen mit seinem Biergarten gar einen Ausgleich. Das Konzept des Altmerdingsers geht damit vollends auf, den die abgesagten Schützenfeste einmal mehr treffen.

Festwirt arbeitet mit anderen Betrieben zusammen

Die Idee zum mobilen Biergarten kam ihm erst in diesem Jahr, wie er sagt. Denn nachdem Nachbarn einen Einspruch gegen den stationären Biergarten mit Strand in Altmerdingsen eingelegt hatten, verzichtete er dort auf den Aufbau. Nun tingelt er mit seiner Festwirtsausrüstung über die Festplätze der Uetzer Ortschaften. Dafür hat er sich ein kleines Team zusammengestellt. Mit ihrer Hilfe und der seiner Freunde baut er seine Lokalität auf und ab, bewirtet die Besucherinnen und Besucher. Damit die Gäste nicht hungrig nach Hause gehen müssen, kooperiert er zudem mit Subunternehmen, um eine kulinarische Vielfalt von Bratwurst über Fischbrötchen bis hin zu französischen Crêpes anbieten zu können.

Der mobile Biergarten öffnet wieder von Freitag, 30. Juli, bis Sonntag, 1. August, jeweils von 14 bis 22 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in Dollbergen. Anmeldungen nimmt Benjamin Koch unter Telefon (0171) 5462584 entgegen.

Von Niklas Borm