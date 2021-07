Uetze

Eltern aus der Gemeinde Uetze müssen sich darauf einstellen, dass sie ab Januar für den Besuch ihrer Kinder in einer Krippe tiefer in die Tasche greifen müssen als bisher. Der Ratsausschuss für Gemeindeentwicklung, Wirtschaft und Finanzen hat einstimmig empfohlen, die Gebührensätze für die Krippe um bis zu 30 Euro im Monat anzuheben. Damit dürfte die Zustimmung des Rates als gesichert gelten. Die Elternbeiträge für die Nutzung der Sonderöffnungszeiten in den Kitas und das Essensgeld sollen ebenfalls steigen.

Bei der Berechnung der neuen Krippentarife hatte die Verwaltung zugrunde gelegt, dass die Elternbeiträge 20 Prozent der Kosten für die Krippenbetreuung decken sollen. Für die fünfstündige Vormittagsbetreuung sollen die Eltern künftig 220 statt 210 Euro im Monat zahlen. Für die verlängerte Vormittagsbetreuung (sechs Stunden) werden wohl monatlich 270 Euro (bisher 250 Euro) fällig, für die Ganztagsbetreuung (sieben Stunden) 320 Euro (bisher 290 Euro). Die verlängerte Ganztagsbetreuung kostet weiterhin 360 Euro. Allerdings wird sie um eine halbe Stunde verkürzt. Sie dauert dann nur noch acht Stunden.

Spätdienst beginnt erst um 16.30 Uhr

Für Hort- und Kindergartenkinder, die an den Sonderöffnungszeiten während des Frühdienstes von 7 bis 8 Uhr oder während des Spätdienstes von 16 bis 17 Uhr teilnehmen, soll die monatliche Gebühr 20 Euro (bisher 11 Euro) je angefangene halbe Stunde betragen. Bisher begann der Spätdienst erst um 16.30 Uhr. „Die Gebührenpflicht gilt nicht für die Sonderöffnungszeiten im Kindergarten bei einer Betreuung unter acht Stunden“, heißt es im Satzungsentwurf. Denn eine Betreuungszeit im Kindergarten bis acht Stunden ist gebührenfrei.

Für Kinder, die für die Ferienbetreuung in der Sommer-Kita oder für die Ferienbetreuung für Schulkinder angemeldet werden, beläuft sich der wöchentliche Elternbeitrag bei einer Betreuung bis 13 Uhr voraussichtlich auf 60 Euro – und auf 100 Euro, wenn die Betreuungszeit über 13 Uhr hinausgeht. Die Gemeinde will die Ferienbetreuung bei Bedarf nicht nur ganztags, sondern künftig auch halbtags anbieten. Dazu gehört immer ein Mittagessen. Bisher hat die Ganztagsbetreuung in den Ferien 60 Euro je Woche gekostet.

55 Euro im Monat für Mittagessen

Das monatliche Entgelt für die Mittagsmahlzeit in den Kindertagesstätten wollen die Kommunalpolitiker um 5 Euro auf 55 Euro anheben. Diese Erhöhung soll bereits am 1. August in Kraft treten. Alle anderen Änderungen sollen erst ab 1. Januar 2022 wirksam werden.

Politiker lehnen Vorschläge des Kitabeirats ab

Der Kindertagesstättenbeirat konnte mit seinen Vorschlägen, die geringere Steigerungen vorsahen, nicht durchdringen. Er hatte sich dafür ausgesprochen, bei der Berechnung der Krippengebühr von einem Kostendeckungsgrad von 19 statt 20 Prozent auszugehen und den Elternbeitrag für die Nutzung der Sonderöffnungszeiten auf 15 Euro pro halbe Stunde festzusetzen.

CDU-Fraktionschef Dirk Rentz wies darauf hin, dass sich die empfohlenen Gebührenanhebungen am Haushaltskonsolidierungskonzept orientieren, das der Rat beschlossen hat. Eine geringere Anhebung risse neue Löcher in den Haushalt, sagte er. Den Eltern komme man insofern entgegen, dass fast alle Anhebungen erst am 1. Januar 2022 in Kraft treten sollen. Ursprünglich war eine Erhöhung schon für den 1. August 2020 geplant, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben.

Rudolf Schubert (SPD) sprach „den großen Bedarf“ an zusätzlichen Kita-Plätzen an. Die Gemeinde müsse die Schaffung neuer Plätze finanzieren. Schubert: „Vor diesem Hintergrund ist das ein angemessener Vorschlag der Verwaltung.“

Von Friedrich-Wilhelm Schiller