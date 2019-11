Dedenhausen

150.000 Euro benötigt die Geck-Arbeitsgemeinschaft (Geck-AG) der Zukunftswerkstatt aus Uetze-Dedenhausen, um das Gasthaus Zum Bahnhof, die einzig verbliebene Gaststätte im Dorf, zu kaufen. Nach Auskunft des Ortsbürgermeister Joachim Hutschenreuter, der in der Geck-AG mitarbeitet, sind aber bisher nur fast 72.000 Euro auf dem von der Arbeitsgemeinschaft eingerichteten Treuhandkonto eingegangen. Bei einer Umfrage im Frühjahr erhielt die Arbeitsgemeinschaft Zusagen für 70.000 Euro. In einer Bürgerversammlung am Sonntag warb sie nun erneut dafür, sich finanziell am Gaststättenkauf zu beteiligen.

Wirtin Renate Geck will das Gasthaus aus Altersgründen veräußern. Die Geck-AG hat sich zum Ziel gesetzt, es als Dorfgaststätte mit Saal zu erhalten oder in ein Dorfgemeinschaftshaus umzuwandeln. Sie will eine gemeinnützige Genossenschaft gründen, welche die Immobilie erwirbt. Den Kauf will sie mit den Genossenschaftsanteilen finanzieren. Ein Anteil kostet 250 Euro.

Wer noch zögert, soll sich schnell entscheiden

In der Versammlung appellierte Hutschenreuter an diejenigen, die bisher noch zögern, Genossenschaftsanteile zu zeichnen, möglichst bald das Geld auf das Treuhandkonto zu überweisen. „Es gibt keinen Grund zu warten“, sagte er. Die Geck-AG will die benötigten 150.000 Euro möglichst schnell zusammenbekommen. Sonst könnte es sein, dass ein Investor der noch zu gründenden Genossenschaft zuvorkommt und das Gebäude erwirbt, warnte der Ortsbürgermeister.

Die Genossenschaft soll gegründet werden, sobald das benötigte Kapital auf dem Treuhandkonto eingegangen ist. Nach der Gründung soll sie das Gasthaus zunächst renovieren. Die Renovierung soll mithilfe von Eigenleistungen der Mitglieder, Spenden, einer öffentlichen Förderung und einem Darlehen finanziert werden. Danach wird die Genossenschaft entscheiden, ob sie das Gasthaus selbst betreibt oder verpachtet. Falls das Projekt scheitert, wird Treuhänder Hagen Küster das eingezahlte Geld wieder auszahlen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller