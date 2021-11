Uetze

In fast allen Orten der Gemeinde Uetze wird am Sonntag, 14. November, der Kriegstoten und der Opfer von Gewalt und Terror gedacht. Nur nicht in der Ortschaft Uetze. Da verzichtet der Ortsrat pandemiebedingt auf die Veranstaltung. Die Kommunalpolitiker legen aber auf dem neuen Friedhof an den Gräbern deutscher Soldaten und osteuropäischer Fremdarbeiter sowie am Ehrenmal auf dem alten Friedhof Kränze nieder.

In Katensen fällt der übliche Gottesdienst aus, weil kürzlich ein älterer Autofahrer in die Michaeliskirche gefahren war. Der Ortsrat will sich mit Einwohnern um 10 Uhr neben der Kirche zur Kranzniederlegung am Ehrenmal treffen. Der neue Ortsbürgermeister Olaf Reese will eine kurze Ansprache halten.

DLRG-Vorsitzender hält eine Rede zum Volkstrauertag

In der St.-Petri-Kirche Hänigsen beginnt um 9.30 Uhr ein Gottesdienst mit Pastor Steffen Lahmann. Daran schließt sich um 10.15 Uhr eine Feierstunde am Gedenkstein neben der Kirche an. Der DLRG-Vorsitzende Florian Köhler wird eine Rede halten.

In Obershagen hält Lahmann ab 10.30 Uhr in der Friedhofskapelle einen Gottesdienst. Danach gehen die Besucher zum Ehrenmal neben der St.-Nicolai-Kirche, die derzeit umgebaut wird. Dort wird Ortsbürgermeister Andreas Staas der Toten gedenken.

Auch in Eltze geht der Gedenkstunde ein Gottesdienst voraus. Der beginnt um 10 Uhr in der evangelischen Kirche. Danach wird der neue Ortsbürgermeister Rudolf Schubert gegen 10.45 Uhr am Gedenkstein sprechen.

In Dollbergen laden der Ortsrat und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge für 10.30 Uhr zur Kranzniederlegung am Ehrenmal ein.

In Altmerdingsen legt der Ortsrat um 11 Uhr einen Kranz am Denkmal auf dem Friedhof nieder. Dort werden Ortsbürgermeister Reinhard Degotschin und Sabine Kubitz aus dem Kirchenvorstand einige Worte sagen.

In Dedenhausen beginnt um 17 Uhr ein Gottesdienst in der St.-Urban-Kirche. „Danach wird in diesem Jahr Stefan Wildhagen eine Rede vor dem Ehrenmal halten“, kündigt Ortsbürgermeister Joachim Hutschenreuter an.

Volksbund hat Erinnerungstafel aufgestellt

Im Rahmen eines Geschichtsprojekts mit Schülern des Uetzer Gymnasiums hat der Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge eine Geschichts- und Erinnerungstafel auf dem Schwüblingser Friedhof aufgestellt. Sie soll an das Schicksal der drei sowjetischen Kriegsgefangenen erinnern, die gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in Schwüblingsen erschossen worden waren. Der Volksbund wird die Tafel in Anwesenheit der Schüler am Sonnabend, 20. November, um 11.30 Uhr dem Ortsrat übergeben. Die Übergabe kann nicht am Volkstrauertag stattfinden, weil dann die Gymnasiasten ihre Forschungsergebnisse in Hannover während der zentralen Gedenkfeier des Volksbunds für die Landeshauptstadt und die Region Hannover vorstellen.

Während der Volkstrauertagsveranstaltung in Schwüblingsen, die gegen 11 Uhr am Ehrenmal beginnt, wird das bisherige Ortsratsmitglied Anette Kobbe auf die Übergabe der Erinnerungstafel hinweisen und einige Worte zu dem Schülerprojekt sagen. Sie hatte das Projekt vonseiten des Ortsrats betreut. Ortsbürgermeister Eike Dralle wird eine Ansprache halten. Der Gedenkstunde geht ab 10 Uhr ein Gottesdienst mit Pastor Tibor Anca in der Christuskirche voraus. Um 10.45 Uhr begeben sich die Besucher zum Ehrenmal.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller