Hänigsen

Im Secondhandladen Gelbes Haus in Uetze-Hänigsen beginnt am Montag, 3. Februar, der Winterschlussverkauf. Das heißt, für Kleidungsstücke und Schuhe für Kinder, Damen und Herren wird der bereits sehr günstige Preis noch einmal halbiert.

In dem Laden an der Windmühlenstraße 10 müssen die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Platz schaffen für die Frühlings- und Sommerbekleidung. Diese wird ab 2. März einsortiert und kann dann gekauft werden. Wer etwas dazu beisteuern möchte, dass die Regale und Kleiderständer gut gefüllt sind, kann gut Erhaltenes während der Öffnungszeiten des Gelben Hauses abgeben – und zwar montags und donnerstags von 9 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr, sowie jeden ersten Sonnabend im Monat von 9 bis 12 Uhr. Telefonisch sind die Mitarbeiterinnen unter der Rufnummer (05147) 974 98 46 zu erreichen.

Alte Kleidung erhält die Spangenberg-Stiftung

Das Gelbe Haus, eine Einrichtung der evangelischen Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen, nimmt jedoch nicht nur gut erhaltene und tragbare Bekleidung für Jung und Alt entgegen, sondern sammelt auch nicht mehr tragbare Textilien. Dafür stehen an mehreren Standorten Container bereit: in Hänigsen an der Kirche, vor dem Gelben Haus und vor der Mühlenapotheke, zudem auf dem Altmerdingser Schützenplatz und in Obershagen an der Ecke Hauptstraße/Am Sportplatz. „Der Inhalt der Container geht direkt zur Kleiderstiftung Spangenberg“, sagt Karin Unnasch-Scheller, Mitarbeiterin des Gelben Hauses.

Von Anette Wulf-Dettmer