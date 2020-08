Hänigsen

Das Gelbe Haus braucht Platz: Weil die Saison für Sommerkleidung im Secondhandladen an der Windmühlenstraße 10 zu Ende geht, gibt es wie in jedem Jahr einen Sommerschlussverkauf. Der beginnt am Montag, 17. August, pünktlich um 9 Uhr. Wer auf der Suche nach Schnäppchen ist, kann dort gut erhaltene Secondhandkleidung zum halben Preis ergattern. Auch andere tolle Angebote gibt es, denn Regale und Kleiderständer werden für die Herbst- und Winterware gebraucht. Das Angebot gilt in diesem Jahr bis einschließlich 17. September. Danach räumen die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen die Herbst- und Winterkleidung ein. Und ab Montag, 21. September, kann diese dann erworben werden.

Nicht nur kaufen, auch spenden ist möglich: Wer seinen Kleiderschrank von überflüssigem Ballast befreien will, kann saubere und tragbare Kleidung im Laden abgeben. Kleidung, die kaputt oder verschmutzt ist, kann in den Containern in Obershagen, Ecke Hauptstraße /Am Sportplatz, an der Mühlenapotheke, vor dem Haus der Begegnung und in Altmerdingsen, Schilfbruchstraße, eingeworfen werden. Auf diese haben die Mitarbeiterinnen des Gelben Hauses keinen Zugriff, sondern ausschließlich das Sozialwerk Spangenberg aus Helmstedt, mit dem das Gelbe Haus eng zusammenarbeitet.

Von Sandra Köhler