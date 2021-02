Uetze

Gleich drei Projekte aus Uetze können in diesem Jahr mit einer finanziellen Unterstützung aus dem EU-Leader-Projekt Aller-Fuhse-Aue rechnen. Höchste Priorität geben die Projektpartner nach Aussage von Koordinatorin Gudrun Viehweg dabei dem Dorftreff Hänigsen. Aber auch das Freibad Hänigsen und das Blaue Haus in Dollbergen stehen auf der Liste der Vorhaben, die berücksichtigt werden sollen. Damit endet allerdings auch vorerst die Arbeit der Leader-Region, deren Ursprung ins Jahr 2006 zurückreicht.

Angesichts der Erfolgsgeschichte geht Viehweg davon aus, dass neben Uetze auch die anderen Partner – die Samtgemeinden Flotwedel und Wathlingen sowie der Celler Ortsteil Altencelle – an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit interessiert sind. „Alle stehen schon in den Startlöchern für den nächsten Projektzeitraum“, sagt sie. Denn im Gegensatz zu anderen Leader-Regionen in der EU habe der Zusammenschluss der vier Kommunen sinnvolle Projekte nicht nur angeschoben, sondern auch realisiert und finanziert. „Wir können wirklich sagen, dass wir das Fördergeld der Europäischen Union weitgehend an einzelne Vorhaben gebunden haben“, sagt Viehweg. Ihren Angaben zufolge begannen mehrere Kommunen, seinerzeit auch Burgdorf und Burgwedel, vor inzwischen 15 Jahren mit Gesprächen, ob sie sich zu einer kommunenübergreifenden Region zusammenschließen wollen.

Von 2,4 Millionen sind noch 200.000 Euro im Fördertopf

Letztlich bildeten die jetzigen vier Partner den Verbund, für deren Anerkennung als Leader-Region sie 2014 einen Antrag beim Land stellten. Ein Jahr später kam die Zusage, seit 2016 steht das Management. Wichtigste Aufgabe: Für jedes Jahr erstellen Viehweg und ihre Mitstreiter eine Prioritätenliste von Projekten. Zunächst standen dafür 2,4 Millionen Euro im Etat – nun verbleibt eine Restsumme von etwa 200.000 Euro für dieses Jahr. Angesichts der Größe der aktuellen Projekte scheint der Betrag eher zu klein, wie Viehweg einräumt. Aber: Weil viele andere Leader-Regionen ihr Budget bei Weitem noch nicht ausgegeben haben, kann die Region Aller-Fuhse-Aue mit einem Nachschlag rechnen. „Bis 31. März können alle ihre Anträge beim Landwirtschaftsministerium stellen, nicht gebundenes Geld wird anschließend nach einem Schlüssel neu verteilt“, sagt die Managerin.

Aus ihrer Sicht kennzeichnet nicht nur die Vielzahl der finanzierten Projekte die hiesige Leader-Region. „Beispielhaft ist auch das hohe ehrenamtliche Engagement mit rund 30 Wirtschafts- und Sozialpartnern“, sagt sie. Hinzu kämen Freiwillige in unterschiedlichen Projektgruppen wie Lebendiges Archiv oder Tourismus, die jenseits aller Grenzen zwischen den Kommunen agierten und so ein Netzwerk im Sinne der Einwohner und Gäste geknüpft hätten. Bemerkenswert sei zudem die gute Öffentlichkeitsarbeit mit einer eigens erstellten Homepage, Facebook-Seite und regelmäßigen Bereisungen.

Drei Uetzer Projekte erhalten 2021 eine Förderung

Für das letzte Jahr des laufenden Projekts rückt Hänigsen mit seinem Dorftreff in den Fokus. „Dort wird Integration gelebt – von Jung und Alt, Migranten und Einheimischen“, begründet Viehweg die Entscheidung. Außerdem agierten in dem Gebäude die Jugendpflege und das Team des Kunsttreffs. „Diesen Mittelpunkt zu erhalten ist prägend für den Ort“, sagt die Koordinatorin. Bis zu 250.000 Euro Förderung erhoffe sie sich dafür. Auf einen Zuschuss könne auch das Freibad Hänigsen hoffen: Die Betreiber-Genossenschaft muss die Umkleiden komplett neu bauen und hat dafür einen Antrag bei der Leader-Region, aber auch nach der Richtlinie Basisdienstleistung gestellt. Auf eine Unterstützung als Kulturerbe indes setzen die Projektpartner beim Blauen Haus in Dollbergen.

Von Antje Bismark