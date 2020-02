Ab 2025 soll es einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschüler geben: Darauf will die Gemeinde Uetze vorbereitet sein. Holger Kleinfeld, Leiters des Teams Jugend im Rathaus erklärt, was im Einzelnen geplant ist.

Nachmittags in der Schule: Die Arbeitsgemeinschaft Klima-Agenten der offenen Ganztagsbetreuung an der Grundschule Uetze präsentiert am Ende des vergangenen Schuljahres ihre Arbeitsergebnisse. Quelle: Gemeinde Uetze