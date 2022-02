Die Gemeinde Uetze bietet zusammen mit der gemeinnützigen Grone-Schule in Burgdorf erneut eine Weiterbildung für Haushaltshilfen an. Nach dem Erfolg bei der Premiere im vergangenen Jahr wird dieses Seminar wiederholt. Es ist zum Teil kostenlos und qualifiziert für einen Job.

