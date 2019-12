Uetze/Hänigsen

Die Gemeinde Uetze will Alleinerziehenden Möglichkeiten aufzeigen, wie sie ihren Alltag stressfrei bewältigen können. Die Gleichstellungsbeauftragte Ann-Kristin Drewke lädt Mütter und Väter für Sonnabend, 14. Dezember, von 14 bis 17.30 Uhr zu einem kostenfreien Workshop ein. Veranstaltungsort ist der Hänigser Dorftreff an der Mittelstraße 2. Referentin Edith Ahmann vom Frauen- und Mädchen-Gesundheitszentrum Region Hannover wird laut Drewke Theorie und Praxis so miteinander verbinden, dass „jede und jeder gleich etwas mit in den Alltag nehmen kann, um für mehr Entlastung und bessere Stressbewältigung zu sorgen“.

Bei dem Workshop gibt es auch eine Kinderbetreuung

An dem Nachmittag wird auch Brigitte Mende von der AWO-Beratungsstelle für Gespräche mit den Workshopteilnehmern zur Verfügung stehen. Kinder können mitgebracht werden, Erzieherinnen werden sie betreuen. „Bis 15 Uhr ist Zeit zum Ankommen, Austauschen und eine kleine Stärkung. Ab 15 Uhr beginnt dann der Workshop“, beschreibt Drewke den Ablauf des Nachmittags.

Anmeldungen für die Veranstaltung nimmt die Hänigser Kunstspirale, die Träger des Dorftreffs ist, bis zum 12. Dezember unter Telefon (05147) 979 9030 und per E-Mail an kunstspirale@googlemail.com entgegen.

Von Anette Wulf-Dettmer