Uetze

Die Gemeinde Uetze erhält eine Finanzspritze von 345.000 Euro aus dem Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“. Damit soll die Kommune die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie für den Ortskern der Ortschaft Uetze abfedern und diesen für die Zukunft fit machen. „Das Geld kommt von der Europäischen Union und wird vom Land Niedersachsen verteilt“, sagt Gemeindesprecher und Wirtschaftsförderer Andreas Fitz.

Das Programm sei aufgelegt worden, weil die Pandemie die Innenstädte vor neue Herausforderungen stelle. Nach den Förderrichtlinien dürfen die Zuschüsse nur in Grundzentren fließen. Daher könne die Gemeinde keine Zuwendungen für Projekte in Hänigsen und Dollbergen, sondern nur für Vorhaben im Bereich Kaiserstraße/Hindenburgplatz/Burgdorfer Straße beantragen, stellt Fitz klar.

Unternehmen sollen gemeinsam werben

Nach seinen Angaben hat sich Uetze mit dem Projekt, mit der Madsack Mediengruppe einen digitalen Marktplatz für alle Unternehmen der Gemeinde zu schaffen, um die Aufnahme in das Förderprogramm beworben. „Der digitale Marktplatz ist eine gemeinsame Internetplattform, auf der sich alle örtlichen Unternehmen auf einem Blick darstellen und für sich und ihre Produkte werben können“, erläutert Fitz.

Der digitale Marktplatz soll eine Antwort darauf sein, dass der Onlinehandel stark von der Pandemie profitiert hat. „Wichtig ist, dass auch die örtlichen Unternehmen in der Liga mitspielen“, sagt Fitz. Allerdings führe der digitale Marktplatz nur zum Erfolg, wenn alle Firmen aus der Gemeinde mitmachen.

Die Kaiserstraße könnte von dem Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ profitieren. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Weil sich die Kommune mit dem digitalen Marktplatz um die Aufnahme in das Sofortprogramm beworben hat, habe die Gemeindeverwaltung damit gerechnet, nur Geld für dieses Projekt zu bekommen, berichtet Fitz. Um so erfreuter sei sie darüber, dass Uetze den vollen Betrag von 345.000 Euro für Städte und Gemeinden mit 10.000 bis 25.000 Einwohnern bekomme. Die Gemeinde muss die Summe um 10 Prozent aufstocken, sodass für Vorhaben in Uetze fast 380.000 Euro zur Verfügung stehen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anwohner sollen sich beteiligen

„Wir würden gern mit dem digitalen Marktplatz starten“, kündigt Fitz an. Für weitere Projekte seien Ideen gefragt. Die sammele die Verwaltung zunächst intern. „Wir müssen auch die Politik, die Anwohner und den Uetzer Ring einbeziehen“, sagt der Wirtschaftsförderer. Wenn diese eigene Vorschläge hätten, müsse man sehen, wie man sie in Einklang mit den Förderrichtlinien bringen könne.

Lesen Sie auch Burgdorf erhält 755.000 Euro für die Innenstadt

Förderungsfähig sind zum Beispiel die Reduzierung der Mieten von Ladenlokalen für Start-ups, die Bereitstellung von Handyladestationen, gemeinsame Lieferdienste, Kulturprojekte sowie Freizeit- und Tourismusangebote, die Anlage naturnaher Biotope und die Schaffung von Ruhe- und Erholungszonen. Fitz hält insbesondere eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität auf dem Hindenburgplatz für wünschenswert. „Nur an Markttagen fühlt er sich lebendig an.“

Weil es sich bei „Perspektive Innenstadt“ um ein Sofortprogramm handelt, gilt ein enger Zeitrahmen. Der erste Förderantrag muss bis zum 21. März 2022 gestellt werden. Weitere können bis zum 30. Juni 2022 folgen. Bis Ende März 2023 müssen alle Projekte abgeschlossen sein.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller