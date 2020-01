Uetze

Bürgermeister Werner Backeberg macht kein Hehl daraus, dass die Haushaltslage der Gemeinde Uetze trotz Schuldentilgung „dramatisch“ ist. Uetze könne seine Pflichtaufgaben nicht alleine bezahlen – und das, obwohl die Gemeinde seit Jahren einen Sparkurs fährt und die Einnahmen aus Gewerbe- und Einkommenssteuer gestiegen sind. Zu diesem Ergebnis kommt auch die Kommunalaufsicht der Region Hannover nach einer Analyse der Situation.

Es sei besorgniserregend, sagt der Leiter der Kommunalaufsicht, Andreas Kranz, dass die Kommune ihr Eigenkapital aufzehre. Das müsse gestoppt werden. Stattdessen komme es jedoch zu einer weiteren Neuverschuldung, durch Kreditaufnahmen sowohl bei der Kernverwaltung als auch beim Eigenbetrieb Gebäudeservice und Bauhof. Die Kommunalaufsicht habe den Plan für den Gemeindehaushalt 2020, der ein Defizit von 11,9 Millionen Euro aufweist, daher nur „unter Zurückstellung meiner Bedenken erteilen können“, schreibt Kranz.

Uetze hat seine Einnahmequellen ausgeschöpft

„ Uetzes Haushalt ist auskonsolidiert“, entgegnet Backeberg. „Wir geben nur 2,88 Prozent des Etats für freiwillige Ausgaben aus, alles andere für Pflichtaufgaben.“ Des Weiteren habe Uetze alle Einnahmequellen ausgeschöpft und viele Fördermittel eingeworben, erklärt der Rathauschef.

Uetze rechnet daher auch in diesem Jahr wieder mit mehreren Millionen Euro als Bedarfszuweisung vom Land. Bislang hat das Land der Gemeinde rund 11 Millionen Euro zusätzlich überwiesen. „Der Vertrag läuft in diesem Jahr allerdings aus“, sagt Backeberg. Ob es eine Neuauflage des Vertrags geben wird, weiß die Verwaltung zurzeit nicht. Abhängig ist das laut Kämmerer Dirk Lechenmayer unter anderem vom Steueraufkommen in der Gemeinde.

Im abgelaufenen Jahr sind die Steuern so kräftig gesprudelt, dass die Gemeinde einen Teil ihrer Kassenkredite ablösen konnte. „12 Millionen Euro haben wir getilgt“, berichtet Kämmerer Dirk Lechenmayer. Dies sei möglich gewesen, weil die Gewerbesteuereinnahmen 2019 mit 12,6 Millionen Euro rund 7 Millionen Euro höher ausfielen als geplant.

Gemeinde tilgt 12 Millionen Euro Schulden

„Wir haben den gesamten Überschuss zur Tilgung unserer Schulden eingesetzt und damit eine Forderung der Kommunalaufsicht gefüllt“, sagt Backeberg. Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2019 beträgt 46,8 Millionen Euro. Davon gehen 12,5 Millionen Euro auf das Konto der Kernverwaltung, plus 15 Millionen Euro Kassenkredite. Die Darlehen des Eigenbetriebs Gebäudeservice und Bauhof belaufen sich auf insgesamt 19,3 Millionen Euro.

Im Juli war die Verwaltung noch von einem Gesamtdefizit zum Jahresende 2019 von 68,4 Millionen Euro ausgegangen. Allein für den Eigenbetrieb sollte sich das Kreditvolumen auf 31,9 Millionen Euro erhöhen. Allerdings konnten einige geplante Bauprojekte der Gemeinde noch nicht umgesetzt werden, sodass dafür keine Kredite aufgenommen werden mussten.

2019 endet mit 4,5 Millionen Euro Überschuss

„2019 war ein gutes Jahr für Uetze“, sagt Kämmerer Lechenmayer. Es ist das dritte Jahr in Folge ohne Defizit. Das Jahr 2017 hatte die Gemeinde mit einem ausgeglichenen Etat abgeschlossen. 2018 und 2019 gab es jeweils einen Überschuss von 4,5 Millionen Euro – trotz der außerplanmäßigen Tilgung.

Das gute Finanzergebnis des Jahres 2019 führt jedoch dazu, dass die Gemeinde für 2020 mit einem Rekorddefizit von 11,9 Millionen Euro rechnet. Und das, obwohl die Gemeinde gar nicht investiert. „Das sind rein mechanische Auswirkungen“, erklärt Backeberg. Weil Uetzes Einnahmen steigen, erhält die Kommune weniger Schlüsselzuweisung vom Land. Außerdem steigen die Regions- und die Gewerbesteuerumlage. „2021 wird dann wieder ein normales Jahr sein“, sagt Backeberg, „ohne höhere Umlagen.“

Von Anette Wulf-Dettmer