Uetze

Vergeblich hat Grünen-Fraktionschef Georg Beu im Uetzer Rat dafür geworben, mobile Luftreiniger für die Schulen und die Kindertagesstätten anzuschaffen, um Kinder und Jugendliche vor einer Covid-19-Erkrankung zu schützen. Bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen lehnte der Rat den Kauf mobiler Lüfter ab.

„Jetzt startet die Gemeinde unvorbereitet in die vierte Welle“, sagte Beu. In den Schulen und Kitas ließen sich nicht alle Fenster weit öffnen. Es sei nur eine Stoß-, aber keine Querlüftung möglich. Die Räume seien nicht dahingehend begutachtet worden, ob das Aufstellen mobiler Luftreiniger erforderlich sei. Mehrere Fachleute hätten sich dafür ausgesprochen, solche Geräte für Schulen und Kindertagesstätten zu kaufen. Die angeschafften Kohlendioxidampeln reduzierten nicht die Virenfracht in der Luft, gab Beu zu bedenken.

Backeberg: Man kann alle Räume lüften

Ihm hielt Bürgermeister Werner Backeberg (SPD) entgegen, dass sich im Schulausschuss die Schüler-, Eltern- und Lehrervertreter gegen die mobilen Lüfter ausgesprochen hatten. „Wir haben auch in den Kindergärten nachgefragt und da dieselbe Aussage bekommen“, fügte Backeberg hinzu. Die mobilen Geräte ersetzten nicht das Lüften. Daher könne der Rat ohne schlechtes Gewissen auf die Anschaffung der mobilen Luftreiniger verzichten.

Der Rat will, dass Katensen und Schwüblingsen ins Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen aufgenommen werden. Zunächst soll das Planungsbüro Amtshof Eicklingen, das viele Projekte der Leader-Region Aller-Fuhse-Aue erfolgreich begleitet hat, ein Konzept für die Innenentwicklung beider Dörfer aufstellen. Auf Beschluss des Rates soll die Verwaltung für die Erarbeitung der Studie eine Zuwendung bei der Region Hannover beantragen. Die Ergebnisse der Analyse sollen in die Bewerbung um die Aufnahme Katensens und Schwüblingsens ins Dorfentwicklungsprogramm einfließen.

Weitere Entscheidungen des Rats:

Zwei Personalentscheidungen des Rates betreffen die Feuerwehr. Die Gemeindevertretung hat entschieden, dem früheren Eltzer Ortsbrandmeister Ralf Boeck den Titel Ehrenortsbrandmeister zu verleihen. 24 Jahre lang stand Boeck an der Spitze der Ortsfeuerwehr Eltze. Derzeit leitet er die zentrale Kleiderkammer der Gemeindefeuerwehr. Außerdem folgte der Rat dem Vorschlag der Ortsbrandmeister und der stellvertretenden Ortsbrandmeister, Jens Blenk für sechs weitere Jahre zum stellvertretenden Gemeindebrandmeister zu ernennen. Blenk hat diesen Posten seit 2009 inne.

Der Rat beschloss außerdem einen neuen Mietspiegel. Er trat mit dem Beschluss in Kraft. Der Mietspiegel gibt Auskunft über die ortsübliche Vergleichsmiete und kann Vermietern und Mietern als Orientierungshilfe bei der Festsetzung der Miethöhe dienen. Aus der Übersicht geht hervor, dass die Mieten in der Gemeinde in den vergangenen Jahren zum Teil stark gestiegen sind. Interessierte werden den aktuellen Mietspiegel demnächst auf der Homepage der Gemeinde www.uetze.de einsehen können.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller