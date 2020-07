Uetze

Was und wen finde ich wo? Darauf gibt die neu erschienene Infobroschüre der Gemeinde Uetze Auskunft. In dem Hochglanzheft sind jede Menge Kontaktadressen aufgeführt: von allen Vereinen, von Ärzten und medizinischen Einrichtungen, von Kitas, Tagespflegestellen und Jugendeinrichtungen, den Ansprechpartnern im Rathaus, den Feuerwehren und Kirchengemeinden. Zudem sind die in Uetze ansässigen Firmen in einem Branchenverzeichnis aufgeführt.

Lesestoff bieten der Exkurs in die Geschichte der Gemeinde und in das Leben in den einzelnen Ortschaften, inklusive Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele. Das Heft liegt ab sofort im Foyer des Rathauses aus, wo es Interessierte kostenlos mitnehmen können. Finanziert wurde es allein mit der Werbung örtlicher Betriebe. „Es hat kein Steuergeld gekostet“, versichert Rathaussprecher Andreas Fitz.

2500 Exemplare gedruckt

Die Gemeinde hat laut Fitz diese Form der analogen Veröffentlichung bewusst gewählt. „Es gibt immer noch Menschen, die sich das gern zu Hause hinlegen“, sagt Fitz. Zudem hat das Heft den Vorteil, dass die Info gebündelt ist und muss nicht erst mühselig im Internet zusammengesucht werden. 2500 Stück hat die Gemeinde drucken lassen.

Künftig werde man allerdings ein anderes Format wählen, das ins digitale Zeitalter passt. Denn ein großer Nachteil gedruckter Infohefte sei, dass sie unter Umständen schnell an Aktualität verlieren. Die Broschüre gibt es auf der Homepage der Gemeinde uetze.de auch zum Herunterladen.

Gemeinde warnt vor betrügerischen Anzeigenwerbern

Offenbar sind Betrüger auf das neue Heft aufmerksam geworden. Denn Uetzer Firmen haben Anrufe erhalten, in denen angebliche Mitarbeiter des anCos-Verlags dafür werben, in der Folgeauflage eine neue Anzeige zu schalten. „Es handelt sich hier um Betrüger, die sich unberechtigterweise unter dem Namen Reckmann vom anCos-Verlag melden“, warnt Uetzes Wirtschaftsförderer Murat Kurt.

