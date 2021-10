Dedenhausen

Der MTV Eintracht Dedenhausen könnte seinen Sportplatz und wichtige Zuschüsse der Gemeinde Uetze verlieren. Der Grund für das Problem ist der Paragraph 4g in der Sportförderrichtlinie der Gemeinde, der vorsieht, dass Sportvereine eine Mindestanzahl an aktiven Mannschaften haben müssen. Der Sportring Uetze hat nun die Streichung des Paragraphen beantragt.

Die Gemeinde Uetze betreibt die Sportanlage in Dedenhausen und möchte diese gern aufgeben. Der Grund: Die Anlage sei sanierungsbedürftig und werde nicht ausreichend genutzt. Man verweist dazu auf den Paragraphen 4g. Aktuell hat der MTV nur zwei statt der mindestens vier geforderten Mannschaften: „Es heißt, diese Regelung ist einzigartig in Deutschland“, sagt die MTV-Vorsitzende Sylvia Knapek-Wodausch. Der Verein beschäftige sich schon lange mit dem Thema und will den Sportplatz auf keinen Fall aufgeben, schließlich halten sich nicht nur die Fußballer dort auf.

„Die Regelung könnte auch andere Uetzer Vereine treffen“

„Diese Regelung könnte auch andere Uetzer Vereine treffen“, sagt Knapek-Wodausch. Aus diesem Grund hat der Vorsitzende des Uetzer Sportrings, Herwig Bauschmann, die Änderung der Sportförderrichtlinie bei der Gemeinde Uetze stellvertretend für alle Vereine der Gemeinde eingebracht: „Es kann nicht sein, dass es für einen kleinen Ort wie Dedenhausen so eine Regelung gibt“, sagt Bauschmann und hofft auf eine Änderung der Richtlinie. In den kommenden Monaten beraten die Ratsausschüsse über die mögliche Änderung, bis das Papier im Dezember dem Rat zur Abstimmung vorliegt.

Bei der Jahreshauptversammlung des MTV hatte Knapek-Wodausch die Vereinsmitglieder über den Antrag des Sportrings informiert. Der Verein wolle die Abstimmung des Rats über den Verbleib des Paragraphen abwarten und dann, wenn notwendig, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen.

Von Leona Passgang