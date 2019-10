Dollbergen

Die Gemeindeverwaltung will zu Beginn des nächsten Schuljahres an der Löwenzahnschule in Dollbergen in Zusammenarbeit mit der Grundschule einen offenen Ganztagsbetrieb einrichten. Der Gemeinderat muss das Vorhaben vorher absegnen. Außerdem muss die Gemeindeverwaltung die offene Ganztagsschule noch beim Kultusministerium beantragen.

Nach der Sanierung und dem Umbau des Schulgebäudes werden in Dollbergen die räumlichen Voraussetzungen für einen Ganztagsschulbetrieb erfüllt sein. Unter anderem ist der Bau einer Mensa geplant.

Mit der offenen Ganztagsschule will die Verwaltung dem wachsenden Bedarf an einer Betreuung von Grundschülern außerhalb der Unterrichtszeit nachkommen. Die Grundschüler sollen an fünf Tagen in der Woche bis 15 Uhr betreut werden. „Offen bedeutet, dass die Kinder an drei bis fünf Tagen freiwillig am Angebot teilnehmen können. Nach erfolgter Anmeldung ist die Teilnahme für ein Schulhalbjahr verpflichtend“, erläutert Holger Kleinfeld, Leiter des Teams Jugend der Gemeinde, in einer Ratsdrucksache. Nach einer Umfrage, die die Verwaltung vor den Herbstferien gemacht hatte, wollen Eltern aus Dollbergen, Katensen und Schwüblingsen rund 75 Kinder nach den Sommerferien für das Ganztagsangebot anmelden.

Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Das neue Angebot soll den Eltern eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen. Daher ist im Konzept ergänzend zum Ganztagsschulbetrieb auch eine Früh- und eine Ferienbetreuung vorgesehen. Eine zweiwöchige Ferienbetreuung wird es voraussichtlich in den Oster-, Sommer- und Herbstferien geben.

„Auch wenn seitens des Landes Niedersachsen die Ganztagsschulzuschläge im Rahmen der Zukunftsoffensive Bildung vor einigen Jahren deutlich erhöht wurden, reichen die zusätzlichen Lehrerstunden nicht aus, um eine ausreichende und vor allem verbindliche Betreuung sicherzustellen“, schreibt Kleinfeld. Um die Betreuung an fünf Tagen – auch in den Rand- und Ferienzeiten – trotzdem zu gewährleisten, will die Verwaltung einen Sozialpädagogen mit einer Wochenarbeitszeit von 30 Stunden, einen Erzieher mit 20 Wochenstunden und vier pädagogische Mitarbeiter mit jeweils 15 Stunden einstellen. Dafür belaufen sich die Personalkosten auf 79.000 Euro pro Schuljahr.

Budget von Lehrerstunden

Falls 75 Schüler an der offenen Ganztagsschule teilnehmen, erhält die Löwenzahnschule vom Land ein Budget von 16 Lehrerstunden für den Ganztagsbetrieb. Das wären rund 13.000 Euro im Jahr, die die Dollberger Grundschule als Zuschuss vom Kultusministerium bekäme. Diesen Betrag kann die Kommune mit ihren Personalkosten verrechnen.

An den Grundschulen in Uetze und Hänigsen gibt es bereits eine offene Ganztagsschule. Außerdem gibt es an diesen beiden Schulen ebenso wie in Eltze einen Hort. Die Kommune plant, die Hortbetreuung in Eltze auszubauen.

Der Schulausschuss des Rates berät über die Ganztagsschule in Dollbergen in seiner Sitzung am Dienstag, 22. Oktober, ab 17.30 Uhr im Sozialraum des Rathauses.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller