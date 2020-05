Uetze

Kinder und Jugendliche, die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) beanspruchen können, bekommen in der Gemeinde Uetze wochentags wieder ein warmes Mittagessen. Die Kommune hat drei Ausgabestellen am Schulzentrum in Uetze sowie an den Grundschulen in Hänigsen und Dollbergen eingerichtet. Dort können sich die berechtigten Schüler und Kindergartenkinder eine warme Mahlzeit abholen.

Seit dem 1. August 2019 erhalten Kinder und Jugendliche, die BuT-Leistungen beziehen, kostenlos in den Schulen und in den Kindergärten die warme Mahlzeit. „Seit zwei Monaten ist das wegen der Corona-Pandemie nicht mehr möglich“, sagt Holger Kleinfeld, Leiter des Teams Jugend der Gemeindeverwaltung. Viele dieser Kinder hätten nicht mehr täglich ein warmes Essen bekommen. Zum Beispiel, weil die Familie dafür kein Geld habe oder in der Familie nicht gekocht werde, erläutert Kleinfeld.

Anzeige

Die Gemeinde hat ihr System umgestellt

Daher habe die Region Hannover kürzlich die Weichen dafür gestellt, dass die leistungsberechtigten Kinder und Jugendlichen wieder eine warme Mahlzeit in Schule oder Kita erhalten können, sagt Kleinfeld. „Wir haben daraufhin unser System in Rekordzeit auf eine kontaktlose Essenausgabe umgestellt“, berichtet der Teamleiter.

Weitere HAZ+ Artikel

Vor der Schließung der Schulen und der Kindertagesstätten hätten die Jungen und Mädchen in Gruppen gemeinsam mittags an einem Tisch gegessen. Das Essen sei in Schalen auf den Tischen serviert worden. Aus den Schalen hätten sich die Kinder bedient, sagt Kleinfeld.

Mitarbeiter reichen Menüboxen durch ein Fenster

Das Küchenpersonal in den Mensen des Schulzentrums und der Hänigser Schule bereite das Essen wie bisher zu, fülle es aber neuerdings in Menüboxen aus Styropor. Pädagogische Mitarbeiter der Ganztagsbetreuung reichten es am Schulzentrum durch ein Fenster. Dort holten sich die Jungen und Mädchen ihr Essen ab. „Dabei wird der Mindestabstand gewahrt“, betont Kleinfeld.

In Hänigsen stellten die pädagogischen Mitarbeiter die Menübox auf einem Tablett ab, das am Zaun vor der Mensa befestigt ist. Die Betreiber der Mensa des Schulzentrums fahre das Essen nach Dollbergen. Dort nähmen die Kinder die Speisen am Auto in Empfang.

Am Zaun der Hänigser Mensa ist ein Tablett angebracht, auf dem die gefüllten Menüboxen abgestellt werden. Quelle: Holger Kleinfeld

55 Jungen und Mädchen nutzen das Angebot am ersten Tag

Am ersten Ausgabetag, am Montag, 11. Mai, hätten 55 Jungen und Mädchen Speisen abgeholt. „Die Kinder waren vom Essen begeistert“, sagt Kleinfeld. Sie hätten sich gefreut, die pädagogischen Mitarbeiter nach langer Zeit wieder zu sehen. Die Freude sei auch auf Seiten der Mitarbeiter groß gewesen. „Wir haben auch von den Eltern positive Rückmeldungen erhalten“, berichtet Kleinfeld.

Er wünscht sich, dass die Zahl der Abholer noch steigt. Obwohl das Team Jugend versucht habe, alle infrage kommenden Familien zu benachrichtigen, hätten möglicherweise noch nicht alle von dem Angebot gewusst. Denn die Verwaltung kenne bislang noch nicht die Jungen und Mädchen, die erst seit zwei Monaten Anspruch auf BuT-Leistungen haben. Sie sollen sich beim Team Jugend, Telefon (05173) 982694, melden.

Lesen sie auch

So hält die Kita Schneckenhaus während der Corona-Pandemie Kontakt zu den Kindern und den Familien

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller